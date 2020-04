Dit gebeurde er in de wielerwereld op 3 april vrijdag 3 april 2020 om 07:00

Een wielervoorjaar zonder klassiekers geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We doken in het immense archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 3 april?

1977: Declassering Maertens, De Vlaeminck wint

In 1977 vond een van de meest controversiële ontknopingen in de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen plaats. Roger De Vlaeminck kwam op 70 kilometer van het einde in een kopgroep met Freddie Maertens. Maertens kreeg onderweg te horen dat hij zou worden gedeclasseerd vanwege een verboden fietswissel op de Koppenberg. Dat belette hem echter niet om De Vlaeminck 70 kilometer lang op sleeptouw te nemen, waarna De Vlaeminck hem vervolgens in de spurt klopte. Later werd Maertens bovendien uit de officiële uitslag geschrapt vanwege een positieve dopingcontrole op het verboden middel Stimul.

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 1977 (Youtube)

Uitslag Ronde van Vlaanderen 1977

1988: Eddy Planckaert bezorgt ADR felbegeerde zege

Tijdens de 72e editie van de Ronde van Vlaanderen is het de PDM-ploeg die onderweg de wedstrijd domineert. Op de Oude Kwaremont ontstaat een kopgroep met daarin vier renners (Rooks, Van der Poel, Dhaenens en Theunisse) van de Nederlandse formatie, die de overtalsituatie echter niet uit weet te spelen. Net voor de beklimming van de Muur van Geraardsbergen ging in de aanval Adrie van der Poel (PDM), waarna hij werd gecounterd door Eddy Planckaert (ADR) en Phil Anderson (TVM). Op de Bosberg moet Van der Poel vanwege maagklachten lossen, waarna Planckaert zijn vluchtgenoot Anderson op de Hallebaan in Meerbeke klopt in een sprint-a-deux Van der Poel moest 18 tellen later genoegen nemen met een derde plaats.

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 1988 (Youtube)

Uitslag Ronde van Vlaanderen 1988

2005: Boonen verovert eerste van drie Rondes

2011: Nuyens verrast tijdens laatste aankomst in Meerbeke

Tom Boonen ging in 2005 na een indrukwekkend optreden in de E3 Prijs van start als topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen. De koers ontplofte op 33 kilometer van het einde. De Duitser Andreas Klier versnelt op de Valkenberg, Boonen en Peter Van Petegem reageren. De drie voegen zich even later bij de leiders Alessandro Ballan, Roberto Petito en Erik Zabel. Er wordt slag om slinger gedemarreerd, maar de zes blijven samen na de Muur en de Bosberg. Op negen kilometer van het einde reageert Boonen op een versnelling van Van Petegem. Hij gaat hij erop en erover. Boonen wacht de sprint niet af en soleert naar de aankomst in Meerbeke om zijn eerste grote klassieke zege te vieren. Later dat jaar zou de 24-jarige renner van Quick-Step ook Parijs-Roubaix en het WK in Madrid winnen. Samenvatting Ronde van Vlaanderen 2005 (Youtube)

De laatste keer dat de Ronde van Vlaanderen in Meerbeke zou finishen, werd het publiek getrakteerd op een knotsgekke editie vol omwentelingen. Sylvain Chavanel opende op de Oude Kwaremont al vroeg de finale en kreeg onderweg gezelschap van Fabian Cancellara, die het kopwerk vervolgens in zijn eentje mocht opknappen. De Zwitser kreeg een inzinking toen hij zonder drinken kwam te zitten en hulp van de andere teams achterwege bleef. Er volgde een hergroepering en in de finale kwam ‘sluipschutter’ Nuyens aansluiten. In de spurt ging de CSC-renner op tweehonderd meter van de finish vol aan en wist hij Chavanel achter zich te houden. “De Ronde winnen is het best denkbare antwoord aan alle mensen die op mijn kop hebben gezeten”, grijnsde hij na afloop.

Wedstrijdverslag Ronde van Vlaanderen 2011

Samenvatting Ronde van Vlaanderen 2011 (Youtube)

Uitslag Ronde van Vlaanderen 2011

2019: Mathieu van der Poel wint boeiende Dwars door Vlaanderen

Ondanks een knappe vierde plek in Gent-Wevelgem, was het aan het begin van het voorjaar van 2019 nog lastig in te schatten waartoe Mathieu van der Poel in staat zou zijn tijdens de voorjaarsklassiekers. Dwars door Vlaanderen kende in aanloop naar de finale het nodige tumult toen door een valpartij het mannen- en vrouwenpeloton elkaar tegenkwamen. Toen de koers weer op gang getrokken was, koos Van der Poel ervoor om al vroeg in de aanval te gaan. Op de Knokteberg voerde hij de forcing, waarna er met vijf man gesprint werd om de overwinning. Turgis probeerde te verrassen, maar op Van der Poel stond in de sprint geen maat. In zijn rood-wit-blauwe kampioenstrui won hij met overmacht.

Wedstrijdverslag Dwars door Vlaanderen 2019

Samenvatting Dwars door Vlaanderen 2019 (Sporza)

Uitslag Dwars door Vlaanderen 2019

