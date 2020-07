Dit gebeurde er in de wielerwereld op 18 juli zaterdag 18 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 18 juli?

1976: Karstens wint in Parijs, Van Impe gekroond als laatste Belgische winnaar

De Tour de France werd in 1976 gedomineerd door België. Na 22 dagen koersen door Frankrijk werd Lucien Van Impe als laatste Belgische Tourwinnaar gekroond op de Champs-Elysées, voor Joop Zoetemelk en Raymond Poulidor.

De ogen op de Champs-Elysées waren 44 jaar geleden niet alleen gericht op Van Impe, maar ook op een andere Belg. Namelijk op Freddy Maertens. Hij boekte in deze Tour de France niet minder dan acht ritzeges en was in de slotetappe op zoek naar de negende, hetgeen een absoluut record zou zijn. Een Nederlander zette Maertens echter een hak. Gerben Karstens demarreerde in de laatste bocht, waarna hij direct een goed gat wist te slaan. Maertens zag het gevaar te laat in: hij werd tweede. Karstens was op deze manier de eerste Nederlandse ritwinnaar op de Champs-Elysées.

Beelden etabbe 22b Tour de France 1976

Uitslag etappe 22b Tour de France 1976

1983: Peter Winnen zegeviert op Alpe d’Huez

Acht Nederlanders wisten tussen 1976 en 1989 te winnen op de Alpe d’Huez, die door deze prestaties werd omgedoopt tot de Nederlandse berg. Joop Zoetemelk (1976 en 1979) en Hennie Kuiper (1977 en 1978) deden het zelfs twee keer, net zoals Peter Winnen. Winnen deed het in 1981 en in 1983.

In 1983 steeg Winnen dankzij zijn overwinning op de Alpe d’Huez zelfs met stip naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Uiteindelijk zou hij de wedstrijd als derde besluiten. In de zeventiende etappe begon de Nederlander samen met Jean-René Berneaudeau aan de slotkilometer. Winnen versnelde, maar het lukte de coureur van TI-Raleigh niet om zijn Franse metgezel te lossen. In een sprint wist Winnen uiteindelijk nipt de etappe naar zich toe te trekken.

Beelden etappe 17 Tour de France 1983

Uitslag etappe 17 Tour de France 1983

1992: Claudio Chiappucci imponeert in Sestrière na monstervlucht

Een monstervlucht bracht Claudio Chiappucci de etappezege in de Tour de France 1992, en uiteindelijk ook de tweede plaats in het algemeen klassement achter Miguel Indurain. De Italiaan was al vroeg in de etappe ten aanval getrokken samen met onder meer Sean Kelly en Richard Virenque. Zij zouden Chiappucci al snel moeten laten gaan, waarna de kleine Italiaan alleen over de Col de l’Iseran richting Sestrière fietste. De voorsprong op achtervolgers Franco Vona en Miguel Indurain werd kleiner en kleiner, maar Chiappucci hield stand en boekte op deze manier een schitterende ritzege.

Beelden etappe 13 Tour de France 1992

Uitslag etappe 13 Tour de France 1992

2003: Ullrich klopt Armstrong in tijdrit naar Cap Découverte

De Tourzege van Lance Armstrong in 2003 was een nipte. Uiteindelijk zou Lance met slechts een minuut voorsprong op de Duitser Jan Ullrich gehuldigd worden in Parijs. Maar een groot gevecht ging daar in de drie weken aan vooraf. Na twaalf etappes was het verschil tussen de Duitser en de Amerikaan maar 34 seconden, terwijl Ullrich Armstrong in de tijdrit naar Cap Decouverté een draai om de oren had gegeven.

De Duitser van Team Bianchi wist in de 47 kilometer chrono niet minder dan 1 minuut en 34 seconden terug te pakken op Armstrong. Toen Ullrich een dag later de voorsprong zelfs terug wist te brengen tot 15 seconden, leek de Tour de France op zijn kop te staan. Armstrong herstelde de orde echter weer in de rit naar Luz-Ardiden, om zo zijn vierde Tourzege binnen te harken.

Uitslag etappe 12 Tour de France 2003

2006: Fränk Schleck zegeviert op Alpe d’Huez

Fränk Schleck liet veertien jaar geleden op de Alpe d’Huez zijn klasse zien. De Luxemburger had al gepresteerd in enkele klassiekers, maar veel had Schleck op 26-jarige leeftijd in het groterondewerk nog niet klaargespeeld. Zijn overwinning op de Nederlandse berg was in 2006 een voorbode op wat nog zou komen.

De Luxemburger was in de vijftiende etappe mee in de vroege vlucht die het op de Alpe d’Huez mocht uitvechten voor de etappezege. Dat Schleck zou gaan winnen, was aan de voet van de Alpencol nog geen sinecure. Girowinnaar Damiano Cunego was al enkele keren ten aanval getrokken en het was daarom ook logisch dat de blikken van het grote publiek waren gericht op de Italiaan. Schleck was echter in staat om te volgen, waarna hij Cunego uiteindelijk wist los te rijden. De Luxemburger zou er aan de top van de beklimming een schitterende zege voor terugkrijgen.

Uitslag etappe 15 Tour de France 2006

En verder:

1980: Zoetemelk vergroot voorsprong met tijdritzege in Saint-Étienne

1981: Hinault wint tijdrit in Saint-Priest

1982: Pascal Simon kan juichen in Orcières-Merlette

1984: Angel Arroyo soleert naar zege in Morzine

1985: Eric Vanderaerden wint in Bordeaux

1986: Rüttimann sterkste in ochtendrit, middagrit voor Hoste

1988: Spanjaard Cubino juicht op Luz Ardiden

1990: Konychev wint in Pau

1991: Mottet zegeviert in Jaca

1993: Pascal Lino sterkste vluchter in Perpignan

1994: Anti-klimmer Eros Poli wint rit over de Mont Ventoux

1995: Richard Virenque de sterkste in Cauterets

1996: Bart Voskamp wint in Hendaye

1997: Ullrich vergroot voorsprong met winst in tijdrit Saint-Etienne

1998: Ullrich grijpt het geel in tijdrit naar Correze

1999: Konychev zorgt voor Russische zege in Saint-Gaudens

2000: Gevallen Franse held Virenque viert comeback met ritwinst in Morzine

2001: Armstrong sneller dan Ullrich in tijdrit naar Chamrousse

2002: Armstrong grijpt de macht in rit naar La Mongie

2004: Aitor González de sterkste in Nîmes

2007: Vasseur sterkste vluchter in Marseille

2008: Cavendish klopt McEwen in Nîmes

2009: Haussler soleert naar zege in Colmar

2010: Riblon soleert naar zege in Ax 3 Domaines

2011: Voeckler triomfeert in Bagnères-de-luchon

2012: Riblon de sterkste op Alpe d’Huez

2014: Nibali geeft geel extra kleur met zege in bergrit naar Chamrousse

2015: Cummings bezorgt MTN-Qhubeka de zege in Mende

2016: Sagan blijft Noren voor in Bern

2017: Matthews de sterkste in Romans-sur-Isère

2018: Geraint Thomas pakt het geel met winst in bergetappe naar La Rosière

2019: Simon Yates zegeviert in rit naar Bagnères-de-Bigorre