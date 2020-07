Dit gebeurde er in de wielerwereld op 16 juli donderdag 16 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: Wat gebeurde er in de wielerwereld op 16 juli?

1996: IJzersterke Riis heeft Tour in zijn greep na demonstratie op Hautacam

Bjarne Riis heeft de Tour de France stevig in zijn greep na vijftien etappes. De voorsprong op naaste belager Abraham Olano is bijna één minuut. Toch is er nog van alles mogelijk in de 83e editie van de Franse ronde, aangezien de renners nog twee zware bergritten, dwars door de Pyreneeën, krijgen voorgeschoteld. De zestiende etappe start in Agen en finisht op de flanken van Hautacam. De aanloop naar de klim is zo goed als vlak en dus moet het gebeuren op de bijna veertien kilometer lange Pyreneeëncol, met stijgingspercentages boven de 10%.

De voor TVM uitkomende Laurent Roux draait als eerste de slotklim op, maar wordt al vrij snel voorbijgereden door de favorieten om de eindzege. Het tempo ligt bijzonder hoog in de groep der favorieten, maar dit belet Riis niet om een eerste keer te versnellen. De Deense geletruidrager loert achterom en kijkt recht in het gezicht van vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Induraín, die al de nodige grimassen trekt. Riis laat zich vervolgens ostentatief uitzakken en monstert de tegenstand. Is de kopman van Team Telekom overmoedig? Of voelt Riis zijn benen niet op Hautacam?

De Deen blijkt op 16 juli over wonderbenen te beschikken en besluit nog een paar plaagstootjes uit te delen. Evgeny Berzin en Tony Rominger zijn dan al lang gelost, terwijl ook Induraín moet afhaken onder het beulswerk van Riis. De leider in de wedstrijd weet na een vierde demarrage wél een gaatje te slaan. De 32-jarige renner blijft vervolgens op de pedalen staan en rijdt op een monsterverzet verder weg van zijn concurrenten. Aan de streep is de Tour in een eerste plooi gevallen. Riis wint de etappe, pakt bijna een minuut op de eerste achtervolgers en is nog steviger leider.

2000: Het laatste grote wapenfeit van Pantani: Italiaan wint op Courchevel

Lance Armstrong besluit op de top van de Mont Ventoux dat Marco Pantani de etappe mag winnen. De Texaan heeft al snel spijt van zijn beslissing, ook al omdat Pantani het barmhartige gebaar van de geletruidrager niet kan appreciëren. De Italiaan voelt zich in zijn eer gekrenkt. “In de bergen wil ik solo winnen.” Dit schiet dan weer in het verkeerde keelgat van Armstrong, die toch maar even fijntjes laat weten dat hij toch écht de beste was op de Mont Ventoux. Het moge duidelijk zijn: de relatie tussen beide kampioenen is behoorlijk verzuurd.

Pantani, die niet meteen een gevaar is voor het klassement, is erop gebrand om in de Alpen een tweede ritzege te boeken. En ditmaal wil hij op eigen kracht solo over de streep rijden. In de vijftiende etappe krijgt de renner van Mercatone Uno een uitgelezen kans om een nieuwe Tourrit te winnen. De renners vertrekken vanuit Briançon over de Galibier en de Madeleine, op weg naar de slotklim richting wintersportoord Courchevel. De beslissing moet vallen op de laatste klim van de dag. Pantani besluit niet te wachten en gaat al bijzonder vroeg in de aanval.

Armstrong, Richard Virenque en Roberto Heras volgen, terwijl podiumklanten als Jan Ullrich, Joseba Beloki en Christophe Moreau al bijzonder vroeg op achtervolgen zijn aangewezen. Armstrong en Pantani ontwikkelen een bijzonder hoog tempo en rijden met een aanklampende Heras de ene na de andere vroege vluchter voorbij. Met nog enkele kilometers te gaan komen ze bij bergkoning Santiago Botero. De enige renner die dan nog voorop rijdt is José María Jiménez. Het sein voor Pantani om het tempo voor de zoveelste keer te verhogen. En kijk, Armstrong past!

De Amerikaan heeft niks te vrezen van Pantani in de strijd om de gele trui en laat Heras en Botero de kastanjes uit het vuur halen. De renners van Kelme zijn echter niet sterk genoeg om het kloofje op een ontketende Pantani te dichten, die alsmaar verder uitloopt en het gat met koploper Jiménez weet te overbruggen. Pantani treuzelt niet en rijdt zonder medelijden weg van een gebroken Jiménez. Aan de finish gaat het vingertje de lucht in, Pantani lijkt weer helemaal terug. “En op weg naar Morzine (de laatste Alpenrit, red.) zal ik er invliegen. Ik kan de Tour niet meer winnen, maar misschien kan ik een ander laten verliezen.”

2004: Basso krijgt op Tourmalet zege ‘cadeau’ van Armstrong, die uitstekende zaken doet

Lance Armstrong torent aan het begin van deze eeuw boven de rest uit in de Tour de France, al moet gezegd dat Ivan Basso in staat is om de Amerikaan te volgen zodra het wegdek omhoog loopt. De Italiaan timmert na zijn profdebuut in 1999 flink aan de weg en is vijf jaar later een voorname concurrent van Armstrong in de Tour. Zo ook in de eerste serieuze bergetappe naar skistation La Mongie, gelegen op de Col du Tourmalet. De concurrenten van Armstrong beginnen vol optimisme aan de Pyreneeënrit, maar het lachen zal ze snel vergaan op de pittige slotklim.

Armstrong beschikt die dag namelijk over zijn fameuze US Postal-trein en vooral José Azevedo maakt indruk door kilometerslang een moordend tempo aan te houden. De favorietengroep wordt steeds kleiner en grote namen als Tyler Hamilton, Roberto Heras en Óscar Sevilla gaan al snel overboord. Niet veel later kiest ook Jan Ullrich noodgedwongen voor zijn eigen tempo, terwijl vooraan Michael Rasmussen als laatste vluchter wordt bijgehaald. Azevedo weet Armstrong in een zetel naar de laatste stijgende kilometers te brengen, maar dan versnelt Francisco Mancebo.

De Spanjaard gooit in zijn kenmerkende klimstijl – scheef op de fiets en met de nodige grinta – de knuppel in het hoenderhok. De verrassende Andreas Klöden (een ploegmaat van de geloste Ullrich) en een bijzonder kwieke Basso gaan met Mancebo mee. Armstrong bekijkt de situatie heel even vanop de tweede rij en houdt vooral Iban Mayo in het oog. De Baskische klimmer – in aanloop naar de Tour nog glansrijk winnaar van de Dauphiné Libéré – kent echter een mindere dag. Armstrong maakt in een keer de sprong naar voren en lijkt van iedereen weg te fladderen.

Basso ruikt het gevaar en gaat bijzonder vlot mee met de Amerikaan, die aan de streep besluit om de zege aan Basso te laten. Voor die laatste is het een bijzonder emotionele overwinning, aangezien zijn moeder vecht tegen kanker. Armstrong doet dan weer uitstekende zaken en schuift in het klassement op naar plek twee, achter Thomas Voeckler, die erin slaagt om nog een dag het geel te houden.

2011: Vanendert bekroont ijzersterke Tourstart met zege op Plateau de Beille

Jelle Vanendert is geen veelwinnaar, maar de Belgische klimmer heeft toch maar mooi een Touretappe op zijn naam staan. Vanendert begint de Tour de France van 2011 als meesterknecht van Jurgen Van den Broeck. Die laatste kende een ideale voorbereiding in het Critérium du Dauphiné en begint ook uitstekend aan de Ronde van Frankrijk. Helaas voor Van den Broeck is hij betrokken bij een zware valpartij in een veelbesproken finale naar Saint-Flour. Omega Pharma-Lotto moet het plots doen zonder klassementsrenner, maar Vanendert grijpt als rittenkaper zijn kans.

In de eerste Pyreneeënrit naar Luz-Ardiden is Vanendert al dicht bij een stunt, maar moet hij zijn meerdere erkennen in Samuel Sánchez. Twee dagen later staat een derde bergrit op het programma naar de top van Plateau de Beille. Vanendert kiest ervoor om niet mee te sluipen in een vroege vlucht en samen met de favorieten te beginnen aan de slotklim. De Belg besluit met nog zeven kilometer te gaan, na enkele demarrages van de gebroeders Fränk en Andy Schleck, om zelf ten aanval te trekken. De favorieten voor de eindzege blijven zitten en geven Vanendert de ruimte.

Zijn voorsprong loopt op tot een halve minuut, maar zegezeker is de Belg pas bij het ingaan van de laatste kilometer. Op vier kilometer van de top probeert een oude bekende het gat te dichten. Sánchez versnelt uit de groep der favorieten en komt op een gegeven moment binnen de twintig seconden, maar dit keer krijgen we geen Luz Ardiden-taferelen. Vanendert is sterk genoeg om Sánchez achter zich te houden en viert op uitbundige wijze de eerste(!) profzege uit zijn carrière. “Ik denk dat het besef pas later komt”, is het eerste wat hij kan uitbrengen aan de streep.

2017: Mollema rijdt op kenmerkende wijze naar zege in Le Puy-en-Velay

Bauke Mollema begint niet met klassementsambities aan de Tour van 2017, wetende dat Alberto Contador de kopman is binnen Trek-Segafredo. Bovendien heeft de Nederlander al een zware Giro d’Italia achter de rug. Zijn taak is om Contador zo goed mogelijk bij te staan in de bergen, maar Mollema krijgt ook zelf de ruimte om op jacht te gaan naar een ritzege. Zeker na het wegzakken van Contador in het klassement. In vijftiende etappe naar Le Puy-en-Velay is Mollema een van de vroege vluchters, samen met renners als Diego Ulissi, Warren Barguil en Primož Roglič.

De rit trekt door het Centraal Massief. De wegen zijn smal en er staan enkele pittige hellingen op het menu. Een grote groep van bijna dertig renners krijgt de ruimte van geletruidrager Chris Froome en zijn ploeg Team Sky. De koers ontploft helemaal op de flanken van de Col de Peyra Taillade van eerste categorie. Bollenman Barguil doet op de top uitstekende zaken door de meeste bergpunten te sprokkelen. De Fransman krijgt in de afzink het gezelschap van enkele teruggekeerde medevluchters, waaronder Mollema, die niet veel later profiteert van een moment van windstilte.

De voorsprong van Mollema loopt al snel op tot een tiental seconden en bij het aanvatten van de laatste klim (Côte de Saint-Vidal) heeft Mollema al een kleine minuut voorsprong te pakken. De Groninger moet op dat moment nog 15 razendspannende kilometers afleggen, gezien de tegenreactie van Barguil, Ulissi, Roglič en Tony Gallopin. De voorsprong van Mollema smelt tot goed twintig seconden en heel even lijken de achtervolgers nog terug te komen, maar Mollema weet na een nagelbijtende finale stand te houden. Goed voor zijn eerste ritzege in de Tour de France.

“Ik ben zo blij om een etappe te winnen in de Tour de France. Ik heb hier zo hard voor gewerkt de laatste paar jaar. Dit is de grootste zege uit mijn carrière”, aldus Mollema, niet wetende dat hij twee jaar later de Ronde van Lombardije zou winnen.

