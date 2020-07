Dit gebeurde er in de wielerwereld op 15 juli woensdag 15 juli 2020 om 07:30

Een julimaand zonder Tour de France geeft ons de gelegenheid om de geschiedenisboeken in te duiken. In de rubriek ‘WielerFlits Retro’ halen we dagelijks herinneringen op aan wat er op deze dag in het verleden gebeurde. We duiken in het archief van onze huisfotograaf Cor Vos en nemen jullie mee naar memorabele momenten uit de wielerhistorie. Vandaag: wat gebeurde er in de wielerwereld op 15 juli?

1997: Jan Ullrich grijpt de macht in rit naar Arcalis

Op de dag nadat Laurent Brochard in 1997 de bergetappe naar Loudenvielle won, bivakkeert de Tourkaravaan opnieuw in de Pyreneeën. De rit begint met de Col des Ares, de Portet-d’Aspet en de Col de Port, maar die vallen qua hoogte in het niet naast de Pyreneeënreuzen in het tweede deel van de etappe. Port d’Envalira, Col d’Ordino en de slotklim naar skigebied Ordino-Arcalis hebben immers toppen tot 2407 meter boven zeeniveau.

De Portet-d’Aspet is onlosmakelijk met Fabio Casartelli verbonden sinds zijn noodlottige ongeval in 1995, dus houdt het peloton op de derde klim van de dag korte tijd halt ter nagedachtenis aan de Italiaan. Aanvankelijk wordt er rustig gekoerst, maar in de tweede wedstrijdhelft bloeit de koers op. Uiteindelijk doet Jan Ullrich op 7,5 kilometer van de streep een greep naar de macht. Ondanks een tegenaanval van Marco Pantani en Richard Virenque rijdt de Duitser een minuut weg en wint.

Ullrich neemt tevens de gele leiderstrui over van Cédric Vasseur, die bijna acht minuten toegeeft op de Telekom-renner. Zijn voorsprong in het klassement bedraagt een kleine drie minuten op Virenque, terwijl Pantani dankzij zijn tweede plaats de top vijf binnendringt.

Beelden 10e etappe Tour de France 1997

Uitslag 10e etappe Tour de France 1997

1999: Ludo Dierckxsens wint Tourrit naar Saint-Étienne

‘Een stoemper, een man die pijn kon verdragen en die de stenen uit de straat reed’, zo typeerde Mart Smeets Ludo Dierckxsens eens in een column. De Belgische renner was jarenlang werkzaam als pistoolschilder voor vrachtautofabrikant DAF, voordat hij op zijn 29e wielerprof werd en daarmee zijn hart volgde. Hij viel steeds vaker op door zijn niet-aflatende aanvalslust, die hem in 1999 de Belgische nationale titel opleverde in Geraardsbergen.

Enkele weken later gaat Dierckxsens in Le Bourg-d’Oisans van start in de elfde Tourrit, over de Col de la Croix de Chaubouret naar Saint-Étienne. Na ruim tachtig kilometer gaat de Lampre-renner met nog zes renners in de achtervolging op koploper Rik Verbrugghe, die even later wordt bijgehaald. Het peloton gooit de handdoek, waardoor de winnaar vooraan moet worden gezocht. In de klim van de Croix de Chaubouret ruikt de Belgische kampioen zijn kans en valt aan.

Dierckxsens slaat snel een gaatje en komt als eerste door op de klim van tweede categorie. Met de blik op oneindig geeft hij zijn voorsprong niet meer weg en boekt een sensationele ritzege in Saint-Étienne. Ruim een minuut later komt Dmitri Konychev als tweede over de finish. Voor de etappewinnaar eindigt de Tour overigens in mineur. Na zijn winst had hij toegegeven corticoïden te hebben gebruik en werd enkele dagen later op non-actief gesteld door zijn ploeg.

Beelden 11e etappe Tour de France 1999

Uitslag 11e etappe Tour de France 1999

2007: Michael Rasmussen heeft vleugels in Tignes

In de Tour de France van 2007 maakt het peloton zich na acht dagen op voor de tweede Alpenrit op rij. Via de Cormet de Roselend en de Montée d’Hauteville gaat de route naar skioord Tignes, waar de aankomst ligt na een slotklim van ruim zeven kilometer. Het wordt een historische dag voor de Rabobank-ploeg en haar Deense klimmer Michael Rasmussen, die de etappe aanvangt vanaf de 39e plaats in het klassement op 4 minuten en 42 seconden van leider Linus Gerdemann.

Op de Cormet de Roselend, de eerste grote Alpencol van de dag, springt Rasmussen weg uit het peloton en rijdt hij naar de kopgroep toe. De Deen komt als eerste boven en doet daarmee goede zaken voor het bergklassement. Ook op de Montée d’Hauteville bereikt hij als eerste de top om vervolgens op ruim vijftien kilometer van de finish weg te rijden bij zijn medevluchters. Hij fietst alleen naar boven op de laatste klim en bereikt met een royale voorsprong de eindstreep.

Rasmussen pakt niet alleen de etappezege en de bolletjestrui, maar heeft onderweg ook genoeg marge opgebouwd om de gele leiderstrui over te nemen van Gerdemann, die aan de aankomst in Tignes meer dan vijf minuten moet toegeven.

Beelden 8e etappe Tour de France 2007

Uitslag 8e etappe Tour de France 2007

2016: Tom Dumoulin oppermachtig in tijdrit

Boven de dertiende Touretappe van 2016 hangt een grauwe sluier. De vorige avond was Frankrijk immers opgeschrikt door een aanslag in badplaats Nice. Kort na de festiviteiten ter gelegenheid van Quatorze Juillet was een vrachtwagen ingereden op de menigte die had gekeken naar een vuurwerkshow. 86 mensen werden gedood. Even wordt getwijfeld over het lot van de Tour, maar besloten wordt dat die doorgaat want voor zulke gebeurtenissen mag nooit worden gezwicht.

Op het programma staat een individuele tijdrit naar de grotten van Pont-d’Arc en het parcours is allesbehalve vlak. De route is Tom Dumoulin op het lijf geschreven en hij bewijst dat met zijn tweede etappezege. Vijf dagen na zijn overwinning in Ordino-Arcalis verpulvert de Nederlandse kampioen de tegenstand met een gemiddelde snelheid van net geen 45 per uur. Op de tweede plaats eindigt Chris Froome, maar de Brit doet een minuut langer over de 37,5 kilometer.

Dumoulin is niet de enige Nederlander die goed presteert op het onregelmatige parcours, want Bauke Mollema zet de zesde tijd op de klokken. Daarmee gaat de Trek-renner voorbij aan Adam Yates en Nairo Quintana en schuift door naar de tweede plaats in het klassement.

Verslag 13e etappe Tour de France 2016

Beelden 13e etappe Tour de France 2016

Uitslag 13e etappe Tour de France 2016

2019: Wout van Aert stunt in waaierrit naar Albi

Wordt de tiende Touretappe van 2019 gewonnen door een sprinter of trekt een vluchter aan het langste eind? Door het grillige karakter van het parcours naar Albi is de favoriet vooraf moeilijk aan te wijzen, vlak voor de eerste rustdag. De wind zorgt echter voor een warboel. Een kopgroep rijdt enige tijd vooruit als net na halverwege de onrust toeneemt in het peloton. Een stevige zijwind waait over de route, waardoor Team Ineos en Jumbo-Visma de koers op een lint trekken.

Het peloton moet onder in de beugel om maar niet de aansluiting te verliezen. Het spel zit op de wagen, want even later zetten Deceuninck-Quick Step en nogmaals Team Ineos het op de kant en door hun tempoversnellingen dunt de groep verder uit. Ook de kopgroep gaat al vroeg voor de bijl. Bij de renners die de boot hebben gemist zijn onder meer Thibaut Pinot, Rigoberto Urán en Jakob Fuglsang. Zij zouden aan het eind van de dag uit de top tien vallen.

Uiteindelijk strijdt een eerste pelotonnetje van ongeveer dertig renners om de etappezege. Team Sunweb is met een grote ploeg nog vooraan en wil Michael Matthews aan de winst helpen. Maar in de oplopende straten van Albi zet Wout van Aert vroeg zijn sprint in. Hij verrast zo de rest en blijft Elia Viviani met een banddikte voor. De Italiaan staat versteld van de Jumbo-renner en dat is duidelijk van zijn gezicht af te lezen. Bij de Nederlandse ploeg is het feest, voor de vierde keer al!

Verslag 10e etappe Tour de France 2019

Beelden 10e etappe Tour de France 2019

Uitslag 10e etappe Tour de France 2019

En verder:

1979: Joaquim Agostinho is klasse apart in klassieke Alpenrit naar Alpe d’Huez

1982: Sean Kelly zet verrassend bergrit over Aubisque naar Pau achter zijn naam

1983: Aanvaller Pierre Le Bigaut soleert naar etappewinst in Issoire

1984: Laurent Fignon is de sterkste in klimtijdrit op Col de la Ruchère

1985: Frédéric Vichot rondt solo van 210 kilometer winnend af in Toulouse

1986: Pedro Delgado bezorgt PDM-ploeg de overwinning in bergrit naar Pau

1987: Rolf Gölz helpt ploeg-Raas aan vierde etappezege in Blagnac

1988: Sterke Pedro Delgado wint klimtijdrit naar skidorp Villard-de-Lans

1989: Jelle Nijdam bekroont late ‘jump’ in Gap met zijn tweede ritzege

1990: Marino Lejaretta zegeviert op lastige Causse Noir, net buiten Millau

1991: Opgeleefde Phil Anderson wint in Quimper sprint van kleine kopgroep

1992: Laurent Fignon houdt in Vogezenrit naar Mulhouse zijn belagers van zich af

1993: Tony Rominger klopt Indurain in Isola 2000 en wint tweede Alpenrit op rij

1994: Richard Virenque zegeviert in klassieke Pyreneeënrit naar Luz Ardiden

1995: Sergiy Ushakov houdt medevluchter Armstrong van ritzege in Revel

1996: Italiaan Massimo Podenzana wint in Villeneuve-sur-Lot na korte solo

1998: Jeroen Blijlevens sprint sneller dan Minali en Svorada in Cholet

2000: Santiago Botero soleert naar zege in Briançon en pakt bergtrui

2001: Erik Dekker is in Pontarlier te sterk voor zijn medevluchters

2002: Santiago Botero klopt Armstrong in individuele tijdrit naar Lorient

2003: Jakob Piil wint overgangsrit naar Marseille vanuit vroege vlucht

2004: David Moncoutié soleert naar zege in Figeac na lange ontsnapping

2005: Robbie McEwen klopt O’Grady in Montpellier en pakt derde ritzege

2006: Vluchter Jens Voigt wint in Montélimar na snipperdag peloton

2009: Sprintzege Mark Cavendish in Saint-Fargeau

2010: Mark Cavendish klopt Petacchi in Bourg-lès-Valence

2011: Thor Hushovd wint in Lourdes

2012: Luis León Sánchez wint in Foix

2015: Rafał Majka wint bergetappe naar Cauterets

2017: Michael Matthews klopt Van Avermaet in Rodez

2018: John Degenkolb haalt gram in etappe naar Roubaix