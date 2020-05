Dit gebeurde er in de wielerwereld op 1 mei vrijdag 1 mei 2020 om 07:30

Normaal gesproken is 1 mei de dag dat de ogen van de wielerwereld zijn gericht op Duitsland. Traditioneel staat bij onze oosterburen op de Dag van de Arbeid namelijk Eschborn-Frankfurt (voorheen Rund um den Henninger Turm) op het programma. Daarom blikken we vandaag terug op vijf historische edities van deze eendagsklassieker.

1997: Michele Bartoli klopt Riis in de sprint

Rund um den Henninger Turm, vernoemd naar de oude graansilo van de Henninger Brauerei, is in 1997 voor het tweede jaar achtereen geen onderdeel meer van de Wereldbeker. Toch krijgt het publiek een spannend wedstrijdverloop voorgeschoteld met grote namen aan het front. Vijf dagen na zijn zege in de Amstel Gold Race vertolkt Bjarne Riis ook in Duitsland een hoofdrol, want tal van keren probeert de Deen van Telekom – vergeefs – alleen weg te rijden. In de voorlaatste plaatselijke ronde valt hij nog eens aan en Michele Bartoli (MG Maglificio), winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, volgt. Ze werken goed samen en blijven uit de greep van de achtervolgers. Op de licht oplopende aankomst wint Bartoli de sprint van Riis, die tweede wordt. Mauro Gianetti komt elf seconden later als derde over de streep.

2003: Davide Rebellin verrast sprinters met late aanval

Tot 2003 vond Davide Rebellin meermaals de weg naar de top tien in de Duitse semiklassieker, de smaak van de overwinning proefde hij echter nog niet. Na zijn podiumplaats in Parijs-Nice en een vierde in de Amstel Gold Race komt daar dat seizoen verandering in. Het koersverloop speelt lang titelverdediger Erik Zabel in de kaart, want zijn ploeg Telekom haalt alle vluchters terug. Omdat de Duitse ploeg vooral oog heeft voor Jan Ullrich van het concurrerende Team Coast, ontstaat ruimte voor Rebellin. Als twee honden vechten om een been loopt de derde ermee heen: de Italiaan van Gerolsteiner valt aan in de laatste kilometer, weet het peloton achter zich te houden en verzekert zich van de kussen én het winnaarsbier. In de strijd om de tweede plaats verslaat Zabel Igor Astarloa en Óscar Freire.

2008: Karsten Kroon wint voor tweede keer in Frankfurt

Karsten Kroon heeft Rund um den Henninger Turm al eens gewonnen als hij in 2008 van start gaat in de 47e editie van de radklassiker. Vier jaar eerder bekroonde hij immers zijn sterke voorjaar met een zege in Frankfurt door in de sprint met een kopgroep van vijf Danilo Hondo te verslaan. In 2008 maakt Kroon opnieuw deel uit van de kopgroep die uit de greep van het peloton blijft. Op de drie plaatselijke ronden profiteert de Nederlander optimaal van het voorbereidende werk van Andy Schleck, die zich wegcijfert en de sprint aantrekt voor zijn ploeggenoot bij CSC. Na 179 kilometer schreeuwt Kroon het uit als hij als eerste over de aankomst komt en voor de tweede keer de winst pakt. Davide Rebellin, winnaar in 2003, wordt tweede. Mauricio Ardila is derde in de uitslag.

2011: Rookie John Degenkolb pakt zijn eerste grote zege

John Degenkolb staat te boek als een van de grootste Duitse talenten als hij in 2011 debuteert bij de profs met HTC-High Road, opvolger van het roemruchte Telekom. In de Volta ao Algarve en de Driedaagse van West-Vlaanderen weet de sprinter meteen te scoren. Na Parijs-Roubaix, waar hij knap negentiende werd, start hij in Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, zoals Rund um den Henninger Turm dan al een jaar heet. De wedstrijd viert haar gouden jubileum. De ene aanval volgt de andere rap op, maar een sprint blijkt onvermijdelijk. HTC-High Road leidt de meute door de finale en stelt haar vertrouwen in Degenkolb. Die beschaamt het vertrouwen van zijn ploeg niet en verslaat Jérôme Baugnies en Michael Matthews, die de jonge Duitser enkele maanden eerder nog de baas was op het WK voor beloften.

2018: Alexander Kristoff rijdt record Zabel uit de boeken

Zesvoudig groenetruiwinnaar Erik Zabel werd de eerste renner die Rund um den Henninger Turm drie keer wist te winnen: in zowel 1999, 2002 als 2005 deed hij dat in het roze tenue van Telekom, waarvoor deze wedstrijd publicitair belangrijk was. Zijn record hield twaalf jaar stand, tot de rekordsieger Alexander Kristoff met drie zeges achtereen op gelijke hoogte zag komen.

2014: Alexander Kristoff

2015: afgelast door terreurdreiging

2016: Alexander Kristoff

2017: Alexander Kristoff

Of de Beer van Grimstad zijn kwartet kan volmaken, is dan ook de grote vraag voor de editie 2018. De Noor is de regerende Europese kampioen, maar kent tot dan toe een teleurstellend klassiek voorjaar. In Eschborn-Frankfurt kan hij rekenen op tegenstand van Michael Matthews, Edvald Boasson Hagen en Fernando Gaviria. Even lijkt een tienkoppige kopgroep het te gaan uitzingen tot de finish, maar door het harde werk van Gaviria’s ploeg Quick-Step Floors slinkt de voorsprong snel. In de laatste ronde door Frankfurt grijpt het peloton de overgebleven vluchters in de kraag en moet een sprint de winnaar aanwijzen. Gaviria speelt op de verrassing, maar verkijkt zich op een bocht. Belgisch kampioen Oliver Naesen hoopt een moment lang op de winst, maar Kristoff weet hem moeiteloos bij te halen en zijn recordzege binnen te slepen.

