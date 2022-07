Demi Vollering: “Het is een droom voor mij om deze Tour te winnen”

Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en de inmiddels gestopte Anna van der Breggen hebben een indrukwekkende nalatenschap achtergelaten. Een van de rensters die stilaan in de grote schoenen stapt, is Demi Vollering. De kopvrouw van SD Worx heeft haar zinnen gezet op de eerste editie van de Tour de France Femmes, eind juli. In een interview met RIDE Magazine vertelt ze over haar grote doel.

“Ik hou van lange klimmen”, vertelt Vollering terwijl ze de slotrit naar La Planche des Belles Filles verkent. “Al heb ik nog niet echt een referentie hoe goed ik op dat terrein ben. Eigenlijk heb ik pas twee keer op dergelijke klimmen mijn krachten met de concurrentie gemeten. Vorig jaar in de Vuelta a Burgos en in de Giro Donne. In Burgos deed ik een lange beurt in dienst van Anna van der Breggen, terwijl ik in de Giro in de rit die ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio won veel werk heb opgeknapt. In die twee dagen had ik het gevoel dat ik kon wedijveren met Annemiek van Vleuten. Normaal zal zij op dit terrein dé te kloppen vrouw zijn. Ik vind het best spannend om te ontdekken wat mijn plek zal zijn.”

Vollering wijst ook naar seizoensrevelatie Marta Cavalli als topfavoriete. Maar ook zelf kijkt ze dus reikhalzend uit naar de strijd om het geel. “De Tour is voor mij een droom. Het betekent best veel voor mij, al moet ik ervoor waken dat ik het niet té groot maak. Stel dat ik hem kan winnen, wat zou dat weer een mooi verhaal zijn. Vlakbij huis, eigenlijk in mijn achtertuin, vindt de finale plaats. En dan ook nog op een terrein dat ik twee jaar geleden ben wezen verkennen. In 2020 had ik nooit gedacht dat op La Planche des Belles Filles ooit de meest belangrijke gele trui op ons wacht.”

