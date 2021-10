Dit is het parcours van Le Tour de France Femmes 2022

Organisator ASO heeft het parcours van de Tour de France 2022 gepresenteerd. Dat gebeurde naar goede gewoonte opnieuw vanuit het Palais des Congrès in hartje Parijs. Er werd afgetrapt met het parcours van Tour de France Femmes, voorgesteld door Christian Prud’homme en kersvers koersdirecteur Marion Rousse.

Volgend jaar krijgen de vrouwen hun eigen Tour de France. En dat is een stevige upgrade voor het vrouwenwielrennen. De gloednieuwe Tour de France Femmes start op de slotdag van de Tour voor mannen. In Parijs zullen 12 rondjes tussen de Eiffeltoren en de Champs Elysées afgewerkt worden.

De zwaarste ritten vinden het slotweekend plaats in de Vogezen, de enige bergketen die wordt aangedaan. Het hoogste punt van de Tour de France Femmes is de Grand Ballon (1.336 meter), die in de zevende etappe wordt beklommen.