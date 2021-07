Weer domineert SD Worx in Giro Donne: Moolman-Pasio blijft Vollering en Van der Breggen voor

Ashleigh Moolman-Pasio heeft de negende etappe in de Giro Donne gewonnen. De Zuid-Afrikaanse renster van SD Worx was al op de voorlaatste beklimming ten aanval getrokken en hield het vol tot de streep. Demi Vollering en Anna van der Breggen werden tweede en derde en onderstreepten zo nog maar eens de dominantie van SD Worx.



Dat Van der Breggen deze Giro Donne gaat winnen, is al even duidelijk. Na haar dubbelslag op Prato Nevoso in de tweede etappe is haar leiderstrui nooit meer echt in de problemen gekomen.

De wereldkampioene kreeg in de laatste bergrit nog een kans om haar aanstaande eindzege een extra keer in de verf te zetten door haar derde ritzege te boeken. De loeisteile slotklim Monte Matajur was een kolfje naar de hand van Van der Breggen en ook ploeggenotes Moolman-Pasio en Vollering.

Voordat de favorieten eraan begonnen, moest het peloton eerst een vroege vlucht met Giorgia Vettorelli, Letizia Borghesi en Asia Zontone terughalen. Geruime tijd reden zij voorop, maar op de voorlaatste klim kwam hun vlucht ten einde.

Longo-Borghini en Moolman-Pasio in de aanval

Elisa Longo-Borghini en Ashleigh Moolman-Pasio probeerden het daarna. Snel wisten zij een stabiele voorsprong van meer dan twee minuten op het peloton uit te bouwen. Anouska Koster en Soraya Paladin probeerden dat gat nog te dichten, maar kwamen niet meer in de buurt.

Op de slotklim begon hun voorsprong dan eindelijk te dalen. En reed Moolman-Pasio weg bij Longo-Borghini. Die laatste zou met nog vier kilometer te gaan worden bijgehaald door Van der Breggen, Demi Vollering, Elizabeth Deignan en Marta Cavalli, die niet meer bij de Zuid-Afrikaanse renster zouden komen.

Na twee tweede plaatsen kon de renster van SD Worx op de Monte Matajur dan eindelijk het zegegebaar maken, voor haar aanstormende ploeggenotes. In de top van het klassement verandert er niks.