Vollering wint op Lagunas de Neila, eindzege Ronde van Burgos voor Labous

Demi Vollering heeft zondag de koninginnenrit van de Ronde van Burgos voor vrouwen gewonnen. De kopvrouw van SD Worx kwam als eerste boven op de beklimming van Lagunas de Neila. De eindwinst in de rittenkoers in de Women’s WorldTour ging naar Juliette Labous (Team DSM), die tweede wist te worden op de slotklim.

Na een lange strijd om de vlucht reden uiteindelijk vijf vrouwen weg: Anna Shackley, Lotte Kopecky (SD Worx), Elise Chabbey (Canyon-SRAM), Marie Le Net (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) en Lucinda Brand (Trek-Segafredo). Heel veel voorsprong kregen zij niet op weg naar de slotklim van Lagunas de Neila (11,9 km aan 6,3%).

Vlak voor de voet van de slotklim werden Kopecky, Brand en hun medevluchters dan ook ingerekend, waarna het aan de klimsters was op de steile Lagunas de Neila. Demi Vollering kwam daar solo over de finish en mocht de ritzege vieren.

Juliette Labous werd tweede op 17 seconden van de Nederlandse en veroverde zo de eindoverwinning in Burgos. Vollering begon namelijk met een flinke achterstand aan de slotrit; ze werd nog wel derde in het eindklassement. Evita Muzic eindigde als derde op Lagunas de Neila en werd tweede in dat klassement.