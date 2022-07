Tour de France Femmes 2022: Voorbeschouwing op het parcours

Het is zonder twijfel de koers waar het vrouwenpeloton het meest naar uitgekeken heeft, maar nu is het bijna zover. De Tour de France Femmes belooft acht dagen wielerspektakel. Vanuit Parijs gaat het over ruim duizend gevarieerde kilometers in oostelijke richting. Op het programma staan enkele mooie sprints, talloze venijnige heuvels, een mini-Strade Bianche en twee zware slotdagen in de Vogezen. WielerFlits zet het parcours op een rij.

De Tour de France Femmes 2022 kort samengevat 8 etappes

1033,6 kilometer

Grand Départ in Parijs

Finish op de Super Planche des Belles Filles

13,4 onverharde kilometers

6 ritten langer dan 125 kilometer

3 vlakke ritten

3 heuvelritten

2 bergritten

1 aankomst bergop

13 beklimmingen van vierde categorie

4 beklimmingen van derde categorie

1 beklimmingen van tweede categorie

5 beklimmingen van eerste categorie

Etappe 1: Parijs-Parijs (zondag 24 juli)

Met hun publiekscampagne Le Tour Entier hebben Marianne Vos, Emma Pooley, Chrissie Wellington en Kathryn Bertine echt iets in gang gezet. Zij mogen mede verantwoordelijk worden gehouden voor de terugkeer de Tour de France Femmes.

Dankzij hun lobby- en pionierswerk was het vrouwenpeloton namelijk vanaf 2014 ieder jaar te gast in de Tour. In de eerste jaren van La Course by le Tour de France werd de wedstrijd op de Champs-Élysées gehouden. Hoe symbolisch dat de Tour de France Femmes nu in hartje Parijs op gang wordt geschoten, op de laatste dag van de grote Tourbroer.

Vos won de eerste editie van La Course door in een machtige sprint Kirsten Wild te verslaan. Maar zij was zeker niet de eerste winnares op de legendarische avenue. Want in de jaren ’80 was een passage over de Champs-Élysées ook vaste prik.

Eerdere winnaressen Champs-Élysées

1984: Connie Meijer

1985: Dominique Damiani

1986: Jeannie Longo

1987: Tamara Poliakova

1988: Virginie Lafargue

1989: Monique Knol

2014: Marianne Vos

2015: Anna van der Breggen

2016: Chloe Hosking

Het startschot klinkt overigens onder de Eiffeltoren. Daarna gaat het langs de rechteroever van de Seine linea recta naar het beroemde circuit. Daar wachten twee tussensprints en zelfs een eerste bergsprint alvorens een vlammende eindsprint zal worden ingezet. Want, laten we eerlijk zijn, het eerste geel gaat na twaalf rondjes kachelen vermoedelijk naar een sprintster.

Het vrouwenpeloton weet dat het moeilijk wordt om een massasprint te ontlopen op de beroemdste avenue ter wereld, al zal het befaamde kunstje van Anna van der Breggen de aanvalsters stiekem toch moed geven… Het ligt niet in de lijn der verwachting, maar als de hemelsluizen net als in 2015 volledig open gaan en het wegdek spekglad wordt, is het voor de klassementsrensters een hele geruststelling dat dan de tijd al voor de laatste drie kilometer wordt opgenomen.

Officieuze start: 13.30 uur

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 15.27 en 15.37

Afstand: 81,7 kilometer

Belangrijke passages:

Tussensprint Champs-Élysées 1: tussen 14.25 en 14.29 uur

Tussensprint Champs-Élysées 2: tussen 14.52 en 14.58 uur

Charles de Gaulle Étoile (4): tussen 15.00 en 15.10 uur

Etappe 2: Meaux – Provins (maandag 25 juli)



De naam Meaux zullen wielerliefhebbers misschien koppelen aan Joop Zoetemelk of Alessandro Petacchi, die er in 2003 zijn allereerste Tourrit won. Vanuit deze stad gaat het voornamelijk in zuidelijke richting naar Provins. In de middeleeuwen was dit stadje een uiterst belangrijke schakel in de handel tussen Noord- en Zuid-Europa, waar onder meer een stadsmuur en de impressionante Tour César nog aan herinneren.

Op de Côte de Tigeaux na lijkt de tocht door het land van de brie op het oog een niets-aan-de-handetappe voor de klassementsrensters, maar ze blijven toch maar beter bij de les. De laatste pakweg veertig kilometer voor het binnenrijden van Provins spelen zich immers af op vrijwel kaarsrechte wegen zonder veel beschutting. Dat schreeuwt om waaiervorming! Als de wind daar gunstig staat, kan het een memorabele en misschien zelfs wel beslissende etappe worden.

Maar waaiers laten zich niet tijden van tevoren voorspellen, het zou dan ook zomaar kunnen dat een compact peloton Provins binnenrijdt. Dat doen ze na pakweg 115 kilometer voor het eerst, waarbij de finish al eens kan worden verkend. Twintig kilometer verder gaat het om het echie. In de slotkilometer loopt het overigens nog vervelend omhoog, waardoor het publiek zich waarschijnlijk kan verlekkeren aan een heerlijke lactaatsprint.

Officieuze start: 12.55 uur

Officiële start: 13.05 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.35 uur

Afstand: 136,4 kilometer

Belangrijke passages:

Côte de Tigeaux (4): tussen 13.29 en 13.31 uur

Tussensprint Provins: tussen 15.48 en 16.05

Etappe 3: Reims – Épernay (dinsdag 26 juli)

Een verraderlijke rit in de ‘heilige driehoek van Champagne’. Geschikt voor de betere puncheurs. Na het vertrek vanuit het befaamde Reims doemt de eerste van vijf gecategoriseerde klimmetjes – de Côte de Trépail (1 km à 5%) – op na slechts twintig kilometer. Het venijn zit ‘m deze etappe echter in de staart.

De heuvelzone begint pas echt in Vertus, waar de plaatselijke Côte (700 meter à 7%) de benen al eens goed wakker zullen schudden. Tien kilometer later volgt de Côte du Mesnil-sur-Oger (1,6 km à 6,7%), waarna het twintig kilometer peddelen is voor de eerste finishpassage.

Die finishplaats, Épernay, is het domicilie van ’s werelds bekendste champagnehuizen. Op de akelig steile hellingen rondom de stad vind je dan ook zeer veel wijngaarden. De verschillen zullen er vermoedelijk niet heel groot worden, maar Julian Alaphilippe bewees in 2019 dat je op de muurtjes en in de razendsnelle afdalingen echt wel een aantal secondes kunt pakken. Het zal vast enkele rensters inspireren om er een zware finale van te maken.

De finale wordt gekruid door de zeer steile Côte de Mutigny (900 meter à 12,2%) , de eerste klim van derde categorie, en de Mont Bernon (1 km à 4,6%). Op deze laatste helling zijn geen bergpunten te verdienen, maar mogelijk zeer belangrijke bonusseconden. Echt iets om voor te rijden.

Eens de rensters op de top van de Mont Bernon zijn, zal er ook nog vier kilometer om de ritzege worden gereden. Na de rappe afzink moeten de afgepeigerde rennerslichamen nog een keer omhoog worden gehesen. In de laatste vijfhonderd meter bedraagt het stijgingspercentage nog acht procent. Na dit laatste obstakel denkt de winnares vast: ‘daar Moët op gedronken worden’.

Officieuze start: 12.50 uur

Officiële start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.37 uur

Afstand: 133,6 kilometer

Belangrijke passages:

Côte de Trépail (4): tussen 13.31 en 13.35 uur

Côte de Vertus (4): tussen 14.55 en 15.08 uur

Côte du Mesnil-sur-Oger (4): tussen 15.09 en 15.23 uur

Tussensprint Épernay: tussen 15.45 en 16.03 uur

Côte de Mutigny (3): tussen 15.52 en 16.11 uur

Bonussprint Mont Bernon: tussen 16.10 en 16.30

Etappe 4: Troyes – Bar-sur-Aube (woensdag 27 juli)

Ook de vierde etappe wordt volledig in de streek van de Franse godendrank verreden. En wederom belooft het een spektakel van jewelste te worden. Het eerste deel van de etappe heeft koerstechnisch niet veel om het lijf. Bij de tussensprint in Bar-sur-Seine zullen de zenuwen door het lichaam gieren. Er is dan nog wel even de mogelijkheid om op te schuiven, maar niet lang.

Vanaf halfkoers zal de nervositeit alleen maar toenemen. Niet zo gek als je weet dat de finale wordt gekruid door zes ‘Coteaux Champenois’, waarvan er vijf meetellen voor het bergklassement en één waarop er bonusseconden zijn te verdienen, en bijna dertien kilometer aan onverharde wegen tussen de wijnranken door.

Deze lightversie van Strade Bianche met vier ‘chemin blancs’ gaat hoe dan ook voor chaos zorgen. Het is waarschijnlijk geen etappe waar de strijd om het geel beslist zal worden (daarvoor komt er nog te veel klimwerk), maar een klein steentje kan er wel voor zorgen dat een of meerdere rensters hun klassementsambities op mogen bergen. Oppassen dus! En een schietgebedje kan ook geen kwaad.

Officieuze start: 13.00 uur

Officiële start: 13.10 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.35 uur

Afstand: 126,8 kilometer

Belangrijke passages:

Tussensprint Bar-sur-Seine: tussen 14.38 en 14.48

Côte de Celles-sur-Ource (3): tussen 14.50 en 15.00 uur

Chemin blanc de Celles (2,3 km): tussen 14.50 en 15.00 uur

Côte du Val des Clos (3): tussen 15.03 en 15.15 uur

Chemin blanc des Hautes Fôrets (3,2 km): tussen 15.03 en 15.15 uur

Chemin blanc du Plateau de Blu (4,4 km): tussen 15.21 en 15.35 uur

Côte de Maître Jean (4): tussen 15.34 en 15.50 uur

Côte de Vitry (4): tussen 15.46 en 16.02 uur

Chemin blanc de Vitry (3 km): tussen 15.46 en 16.02 uur

Bonussprint Côte des Bergères (4): tussen 16.02 en 16.21 uur

Côte du Val Perdu (4): tussen 16.08 en 16.27 uur

Etappe 5: Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges (donderdag 28 juli)

In de jaren ‘80 stond de Tour Féminin niet meteen bekend om haar lange afstanden. Slechts heel zelden waren etappes langer dan honderd kilometer. Aan het einde van de vijfde etappe zullen er echter maar liefst 175 kilometers op de teller staan. Dat is de langste koersafstand ooit in een UCI-koers voor vrouwen, vijftien kilometer meer zelfs dan de huidige limiet.

Een leuk feitje voor de krantenkoppen, maar voor het koersverloop zelf zal het weinig uitmaken. Want in Saint-Dié-des-Vosges zal het normaal gesproken aan de snelle vrouwen zijn. Benieuwd of Marianne Vos haar kunstje uit de Route de France van 2010 hier kan herhalen…

Onderweg zijn er twee mogelijkheden om punten te vergaren voor de bergtrui, al telt het met slechts twee beklimmingen van vierde categorie niet echt lekker aan. Op twintig kilometer van het einde is er nog weer een mogelijkheid om bonusseconden te vergaren op de eerste col van deze Tour de France Femmes. Maar of de sprintsters zich druk zullen maken om deze Col du Haut du Bois (1,5 km à 4,9%)? Vermoedelijk niet.

Officieuze start: 11.45 uur

Officiële start: 11.55 uur

Finish: tussen 16.12 en 16.40 uur

Afstand: 175,6 kilometer

Belangrijke passages:

Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (4): tussen 13.25 en 13.35 uur

Côte de Gripport (4): tussen 14.29 en 14.46 uur

Tussensprint Charmes: tussen 14.29 en 14.46 uur

Côte du Haut du Bois: tussen 15.42 en 16.07 uur

Etappe 6: Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim (vrijdag 29 juli)

Daags voor het zware slotweekend zou de zesde etappe een zeer geschikte dag voor ontsnappingsartiesten kunnen zijn. Bij een deel van het peloton zal de meeste poeier al wel uit de benen zijn verdwenen, terwijl de klassementstroeven hun kruit het liefste droog willen houden.

Klinkt als een ideale rit voor een groep vluchters die om de zege mag strijden, al zijn er ook voldoende sprintsters die wel een heuveltje kunnen overleven… Nog beter zou het zijn als ze vijf heuveltjes overleven, want zoveel staan er in totaal op het menu.

Al vrij snel na de start doemt de vrij eenvoudige Col d’Urbeis op. Veertig relatief vlakke kilometers later volgen de Côte de Klingenthal en de Côte de Grendelbruch elkaar snel op, maar daarna is het weer een lange tijd wachten op het volgende obstakel. De Route de Molkirch is na honderd kilometer een mogelijkheid om seconden te pakken en de ultieme finale te verkennen.

In de afsluitende omloop die volgt, wacht allereerst een passage door het fraaie middeleeuwse stadje Boersch. Dat is het startsein voor de Côte de Boersch (2 km à 4,4%). Zoals de rest van de beklimmingen is deze niet erg moeilijk en dat biedt heel wat rensters kans om wat moois op poten te zetten. Solo? Klein groepje? Massasprint? We sluiten het allemaal niet uit…

Officieuze start: 13.00 uur

Officiële start: 13.10 uur

Finish: tussen 16.18 en 16.38 uur

Afstand: 128,6 kilometer

Belangrijke passages:

Col d’Urbeis (4): tussen 13.38 en 13.41 uur

Côte de Klingenthal (4): tussen 14.36 en 14.46 uur

Côte de Grendelbruch (3): tussen 14.48 en 14.59 uur

Tussensprint Urmatt: tussen 15.13 en 15.27 uur

Bonussprint Route de Molkirch: tussen 15.35 en 15.50 uur

Finishpassage Rosheim: 15.46 en 16.03 uur

Côte de Boersch (4): tussen 16.05 en 16.24 uur

Etappe 7: Sélestat – Le Markstein (zaterdag 30 juli)

Het slotweekend wordt zwaar gemaakt door de giganten van de Vogezen. Met de Petit Ballon, de Platzerwasel en de Grand Ballon vinkt het peloton er al drie af. Gedaan is het ook met de ‘veredelde vluchtheuvels’ van derde en vierde categorie. Het zijn er nu gewoon drie van eerste categorie en tezamen zijn ze goed voor zo’n 30 kilometer klimmen. Zo.

In de beginfase van de etappe kunnen rensters zich laven aan welhaast idyllische plekken als startplaats Sélestat, Hunawihr Riquewihr, Kaysersberg en Colmar. We denken niet dat de rensters echt oog zullen hebben voor de overdaad aan fraaie vakwerkhuizen, aangezien het betere klimwerk zich al vrij snel aandient.

Op de eerste twee beklimmingen zal het kaf al serieus van het koren worden gescheiden. Te beginnen met de 9,3 kilometer lange Petit Ballon (à 8,1%) Na de Platzerwasel (7,1 km à 8,3%) komt het peloton – of wat daar nog van over is – voor een eerste keer over de finishlijn, zij het in tegenovergestelde richting.

Hoe zeer we een heroïsche solo ook zouden waarderen, daarvoor lijkt het nog te vroeg. Want na de razendsnelle afdaling richting het meer van Kruth-Wildenstein en de tussensprint in Oderen wacht er een stuk van meer dan tien kilometer over zeer licht dalend terrein. Niet ideaal voor een solist met dadendrang.

De beslissing wat betreft de etappe- en misschien al wel de eindzege – zal vallen op de Grand Ballon (13,5 km à 6,7%). Op de flanken van deze klim loopt de steiltegraad amper in de dubbele cijfers, maar ze is zeker in het tweede deel zwaar genoeg om voor verschillen te zorgen. Na vijf kilometer klimmen vallen er ook nog bonusseconden te rapen in het dorpje Goldbach-Altenbach.

Eenmaal op het dak van de Tour de France Femmes, nabij het karakteristieke bolvormige radarstation, is het zaak om nog iets over te hebben, aangezien het dan nog iets meer dan zeven kilometer is naar de streep. Geen lekkere afdaling waarin de zwaartekracht het werk doet, maar doorduwen geblazen.

Officieuze start: 13.30 uur

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 17.16 en 17.50 uur

Afstand: 127,1 kilometer

Belangrijke passages:

Petit Ballon (1): tussen 15.04 en 15.17 uur

Col du Platzerwasel (1): tussen 15.26 en 15.41

Finishpassage Le Markstein: tussen 15.43 en 16.06

Tussensprint Oderen: : tussen 16.07 en 16.31 uur

Bonussprint Goldbach-Altenach: tussen 16.39 en 17.08 uur

Grand Ballon (1): tussen 17.07 en 17.40 uur

Etappe 8: Lure – La Super Planche des Belles Filles (zondag 31 juli)

De Tourhonger voor La Planche des Belles is nog altijd niet gestild. In 2012 maakte de Tour de France voor het eerst kennis met de Vogezenkneiter en sindsdien hebben we er al enkele straffe staaltjes wielrennen gezien, met als hoogtepunt de knotsgekke apotheose van de Tour van 2020. We zouden blind tekenen voor een soortgelijke ontknoping.

Minder wielerliefhebbers weten dat de Route de France, een van die wedstrijden die bij gebrek aan beter doorging als Tour Féminin, ook al twee keer aankwam op de beklimming. Evelyn Stevens was in 2012 de eerste. Elisa Longo Borghini, één van de namen die hoog zal staan bij de bookmakers en in onze voorbeschouwing, won er in 2015 met driekwart minuut voorsprong op Amber Neben.

Om deze aankomst nog wat extra luister bij te zetten, wordt er net als in de mannentour gefinisht op het onverharde pad. De klim kent een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7% over zeven kilometer, maar in de ongeasfalteerde slotkilometer stijgt het maximaal aan 24%.

We zouden bijna vergeten dat er voor de slotklim ook al twee beklimmingen zijn overwonnen. Te beginnen met de Côte d’Esmouilières (2,3 km à 8,5%) en de veel bekendere Ballon d’Alsace (8,7 km à 6,9%).

Officieuze start: 13.55 uur

Officiële start: 14.05 uur

Finish: tussen 17.25 en 17.49 uur

Afstand: 123,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Faucogny et la Mer: tussen 15.14 en 15.20 uur

Côte d’Esmouilières (2): tussen 15.22 en 15.28 uur

Ballon d’Alsace (1): tussen 16.24 en 16.40 uur

La Super Planche des Belles Filles: tussen 17.25 en 17.49 uur