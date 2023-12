Nick Doup • zaterdag 2 december 2023 om 07:30

De korte geschiedenis van de veldrit in Rucphen is met vallen en opstaan

Het organiseren van de Cyclocross Rucphen blijkt nog niet zo makkelijk. Dat kun je wel stellen als je terugblikt op de korte geschiedenis van de Brabantse veldrit. Van kleine cross groeide het uit tot een eenmalig uitstapje naar de Wereldbeker, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Financiële risico’s en concurrentie op de kalender kenmerken al die jaren. WielerFlits neemt je mee in de historie.

Rucphen is nog een relatief jonge veldrit, voor het eerst georganiseerd in januari 2012. “Het idee werd opgeworpen door Giel van Ginniken en zijn schoonzoon Rini van Peer”, vertelde Piet van den Bergh, vader van voormalig veldrijder Camiel, ons al eens. “Ze kwamen onder meer ook bij mij terecht. Eigenlijk allemaal wieler- en veldritfans. Toen we ook nog de steun kregen van burgemeester Rinus Everaers, toen voorzitter van het District Brabant, was de trein vertrokken.”

Toch ging het de Stichting Wielerpromotion Rucphen niet altijd voor de wind. Zo bleef het steeds weer zoeken naar een ideale datum in januari. Daarnaast beschikten ze in Rucphen niet over dat monsterbudget om alle toppers te contracteren. Jarenlang viel Rucphen meestal op dezelfde dag als de Kasteelcross in Zonnebeke en verspreidde het kransje toppers zich tussen beide organisaties.

“Een aantal keer organiseerden we een dag voor de Wereldbeker in Hoogerheide”, weet Van den Bergh. “Op die manier hadden we in de jeugdcategorieën een aantal buitenlandse jongeren aan de start die hier toch al waren voor de Wereldbeker op zondag.” Eén van de eerste hoogtepunten in hun bestaan was de organisatie van het Nederlands kampioenschap in 2020.

Alarmbel leidt tot prominente plek

Maar dat NK had ook zomaar de laatste cross in de geschiedenis van Rucphen kunnen zijn. In het seizoen 2020-2021 werd de wedstrijd afgelast door de coronacrisis en in april 2021 trok voorzitter Kees Kools plots hard aan de alarmbel. Het niet vinden van een ideale datum op de kalender, zorgde voor steeds meer frustratie.

“Normaal beginnen we nu met de voorbereiding voor onze cyclocross, maar niet dit jaar. Nu is het crisisberaad”, vertelde Kools in een statement. “Twee partijen (doelende op Flanders Classics en Golazo, red.) domineren de kalender. Voor losse Nederlandse crossen is geen ruimte meer. Misschien moeten we er gewoon maar mee ophouden.”

De verbazing was dan ook groot toen amper drie maanden later het bericht kwam dat Rucphen werd toegevoegd aan de Wereldbeker. “Via via waren we in contact gekomen met Flanders Classics”, duidt Van den Bergh. “Van het een kwam het ander en blijkbaar vonden ze bij Flanders Classcis dat Rucphen zijn plek had in de Wereldbeker. Daar is de Stichting graag op ingegaan.”

Reddingsboei

Bij die eerste manches in de Wereldbeker in Rucphen – waar geen publiek bij aanwezig mocht zijn – gingen de zeges eind 2021 naar Tom Pidcock en Marianne Vos. Het parcours kon daarna blijven staan, omdat Zaltbommel zich vanwege de penibele coronasituatie had teruggetrokken. Daardoor werd enkele weken later ook het NK veldrijden verreden in Rucphen.

Een tweede jaar op rij in de UCI World Cup kwam er niet voor Rucphen. Bij de bekendmaking van de Wereldbeker-kalender voor 2022-2023 ontbrak de Brabantse cross. “We zijn er niet in geslaagd om het financiële plaatje rond te krijgen. Er blijkt helaas onvoldoende draagvlak”, zei Kees Kools van Stichting Wielerpromotion Rucphen.

“Uiteindelijk haakten veel bedrijven toch af. Dat heb ik te accepteren. […] Het betekende dat er sprake was van een dusdanig groot financieel gat dat we als stichting hebben besloten het risico niet te kunnen nemen.”

Frisse wind in bestuur

Dat kwam mede door sponsoren uit de regio Noord-Brabant die de voorkeur gaven aan sponsoring van de Wereldbeker in de Beekse Bergen en van het WK veldrijden in Hoogerheide, datzelfde seizoen. “Dat is logisch en terecht van die sponsoren”, zegt Camiel van den Bergh daarover tegen WielerFlits. “Alleen zaten wij met dat financiële gat waardoor we niet konden organiseren.”

“Dat deed pijn in het hart. Er zijn toen ook mensen gestopt in de organisatie en we hebben toen gedeeltelijk een nieuw bestuur moeten vormen”, legt hij uit. “De oude garde wil ik niet aanvallen, maar er heeft een frisse en jonge wind gewaaid. We moesten ons herpakken om weer te organiseren. De jongens die er nu zitten, steunen de sport. Daar komt het op neer. Zij willen gewoon een cross hebben.”

In december 2023 keerde de wedstrijd na een moeilijke puzzel op de wedstrijdkalender terug, dit keer voor het eerst als avondcross op UCI C2-niveau.

Laatste tien winnaars Cyclocross Rucphen

Mannen

2022-2023: Niet verreden wegens financiële risico’s

2021-2022: Lars van der Haar (NK)

2021-2022: Tom Pidcock (Wereldbeker)

2020-2021: Niet verreden wegens coronacrisis

2019-2020: Mathieu van der Poel (NK)

2018-2019: Lars van der Haar

2017-2018: David van der Poel

2016-2017: Lars van der Haar

2015-2016: Tom Meeusen

2014-2015: Lars van der Haar

2013-2014: Philipp Walsleben

Vrouwen

2022-2023: Niet verreden wegens financiële risico’s

2021-2022: Marianne Vos (NK)

2021-2022: Marianne Vos (Wereldbeker)

2020-2021: Niet verreden wegens coronacrisis

2019-2020: Ceylin del Carmen Alvarado (NK)

2018-2019: Inge van der Heijden

2017-2018: Loes Sels

2016-2017: Laura Verdonschot

2015-2016: Helen Wyman

2014-2015: Nikki Brammeier

2013-2014: Marianne Vos

In veldritseizoen 2023-2024 staat de Cyclocross Rucphen gepland op donderdag 7 december 2023. Anders dan de eerdere edities is het een avondcross.