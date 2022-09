Rucphen en Dendermonde niet in Wereldbeker veldrijden door financiële risico’s

De financiële onzekerheid is te groot voor de organisatoren van Rucphen en Dendermonde om dit seizoen deel uit te maken van de Wereldbeker veldrijden. Aanvankelijk stonden de Nederlandse en de Belgische cross op het programma om de wereldtop te ontvangen, maar ze zijn toch afgehaakt.

“We zijn er niet in geslaagd om het financiële plaatje rond te krijgen. Op dit moment blijkt er helaas onvoldoende draagvlak”, aldus Kees Kools van Stichting Wielerpromotion Rucphen. “Uiteindelijk haakten veel bedrijven toch af. Dat heb ik te accepteren. Veel ondernemers hebben het nu moeilijk. Het betekende wel dat er sprake was van een dusdanig groot financieel gat dat we als stichting hebben besloten het risico niet te kunnen nemen.”

Vorig jaar was Rucphen nog wel onderdeel van de Wereldbeker, maar of de cross ooit nog terugkomt op het hoogste niveau, wil Kools niet zeggen. “Daar beraden we ons later nog over. Op dit moment hebben we nog veel te doen”, zegt hij tegen Rucphense Bode.

‘Cross zonder fans zou einde organisatie kunnen betekenen’

In Dendermonde is de leiding in handen van Jurgen Mettepenningen, tevens ploegmanager van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Twee keer hebben we zonder publiek moeten organiseren. Corona is ondertussen nog steeds niet helemaal weg. Ik wil niet het financiële risico lopen om uiteindelijk nogmaals zonder fans te moeten organiseren, of met beperkingen”, vertelt hij in een statement.

“Want dat scenario zou misschien wel het einde van onze organisatie kunnen betekenen”, aldus Mettepenningen, die aangeeft een sabbatjaar, ook wel een sabbatical genoemd, te nemen met zijn cross. Het doel is om in 2023-2024 weer onderdeel te zijn van de Wereldbeker.

De UCI heeft bekendgemaakt dat de cross van Rucphen vervangen wordt door een wedstrijd in Maasmechelen. Op de plek van Dendermonde is Gavere ingestapt.