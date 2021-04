Crisisberaad in Rucphen: “Losse veldrit in Nederland amper nog te organiseren”

Kees Kools, voorzitter van Stichting Wielerpromotion Rucphen en organisator van een internationale veldrit in zijn dorp, trekt aan de alarmbel. “Normaal beginnen we nu met de voorbereiding voor onze cyclocross, maar niet dit jaar. Nu is het crisisberaad”, zegt Kools. “Twee partijen – met klassementscrossen – domineren de veldritkalender. Voor losse Nederlandse crossen is geen ruimte meer.”

Ze vielen in Rucphen net niet van hun stoel, toen de UCI half maart haar veldritkalender bekendmaakte. Zaterdag 22 januari 2022, een dag voor de slotproef van de Wereldbeker in het naburige Hoogerheide, leek hen in eerste instantie een prima datum voor hun internationale veldrit. Tot Kools en zijn manschappen merkten dat op dezelfde dag ook de Flandriencross in Hamme op de kalender staat. Een klassementscross (X20 Trofee) dus.

Kees Kools uit zijn frustratie in een zelf opgetekend statement, dat hij aan WielerFlits doorspeelt. “Ik vrees dat het niets oplost, maar het kan geen kwaad dat de lezer eens verneemt hoe een en ander in elkaar steekt”, klinkt het. “Het is vreselijk, als je als organisator de kennis en de energie hebt om een internationale cyclocross te organiseren, maar dat twee partijen de kalender zo domineren dat er geen mogelijkheden (lees: vrije data, red) meer overblijven voor anderen.”

Wereldbeker op zondag, andere klassementscrossen op zaterdag

De ergernis is dermate groot dat ze zich bij Stichting Wielerpromotion de vraag stellen of hun veldrit nog wel moet doorgaan. “Dat we op dezelfde dag van een klassementscross in België geprogrammeerd staan, maakt het voor ons onmogelijk deelnemers met naam aan de start te krijgen. En we zijn heus niet de enige organisatie die met dit probleem te maken heeft. De kalender zit overvol. Een gevolg van de strijd die sinds een aantal jaren heerst tussen Flanders Classics en Golazo”, weet Kools.

“Flanders Classics heeft een samenwerking met de UCI om de Wereldbeker te organiseren. De Wereldbeker is zo fors uitgebreid dat er elke zondag een wedstrijd is. Daarenboven sprokkelen de renners daar veel meer UCI-punten dan bij C1 en C2-wedstrijden. En er mogen geen C1-wedstrijden op dezelfde dag van een Wereldbeker georganiseerd worden.”

TV

“Golazo, de opponent van Flanders Classics in België, organiseert de X2O Trofee en de Ethias Crossen. Flanders Classics zelf ook nog de Superprestige. Daarvoor zijn alle zaterdagen en bijkomende feestdagen nodig en dan nog vallen er zelfs enkele Belgische organisatoren uit de boot of worden ze op onmogelijke data gezet. Alle organisaties zitten in een wurggreep, of van Flanders Classics of van Golazo. Het is voldoen aan de voorwaarden van deze partijen of anders houdt het op.”

Dat alle crossen in België door VRT, VTM of Eurosport worden uitgezonden, maakt het nog moeilijker. “Alle crossteams zijn Belgisch en willen, gezien hun publiciteitswaarde voor hun overwegend Belgische sponsoren, dat hun renners en rensters meedoen aan die tv-crossen. Daarnaast moeten zij ook aan alle wedstrijden van een klassement deelnemen, willen ze in aanmerking komen voor het prijzengeld in de eindranking”, gaat Kools verder.

Jeugd de dupe

“Zo kunnen wij, die op dezelfde dag van een klassementscross organiseren, geen deelnemers met naam meer aan de start krijgen. Zelfs (start)geld is geen argument. De ploeg bepaalt immers waar hun renner start. Maar zo wordt het veldrijden nog meer een Belgische aangelegenheid. De UCI staat jammer genoeg niet open voor een andere aanpak, omdat ze door de Wereldbeker direct belanghebbende zijn. En ook de KNWU (Nederlandse wielerunie, red) is onmachtig om hier bij de UCI verandering in de brengen.”

Dus hebben Rucphen, en daarnaast ook de andere losse crossen, een groot probleem, besluit Kools. “Een wedstrijd zonder toppers heeft weinig waarde voor de grotere sponsoren. Maar het zijn wel zij die het ook mogelijk maken dat ook jeugdwedstrijden kunnen plaatsvinden in de rest van het programma. Het lijkt helaas nagenoeg onmogelijk om nog een internationale veldrit te organiseren, en daar wordt ook de jeugd de dupe van.”