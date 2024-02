woensdag 21 februari 2024 om 17:15

De grote Openingsweekend-vooruitblik-podcast!

Podcast Hoe je het ook wendt of keert: voor iedere wielerliefhebber is na dit weekend het wegseizoen écht begonnen. De doorgewinterde fans zijn er al bij sinds de Tour Down Under, maar dit weekend komt ook het grote publiek uit haar winterslaap. Reden genoeg om in de WielerFlits Podcast uitgebreid vooruit te blikken op het Openingsweekend!

Dat doen onze mannen dan ook. Maxim en Youri krijgen gezelschap van Zeger en met z’n drieën pellen ze Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne af. Alle belangrijke namen passeren de revue en de belangrijkste tactische vraagstukken komen op tafel. Uiteraard is er ook volop aandacht voor WielerFlits Ploegleider, dat komende zaterdag óók van start gaat met het Klassiekerspel. Wel of geen Wout van Aert of Tadej Pogačar? Kiezen voor kassei- of heuvelmannen? En hoe ziet nu in hemelsnaam dat programma van Mathieu van der Poel eruit?

Is het met z’n allen tegen Visma | Lease a Bike? Verzilvert dark horse Jan Tratnik zijn hoogvorm? Wie vervangt Nathan Van Hooydonck bij YellowB? Is Alpecin-Deceuninck de grootste concurrent? Is Jasper Philipsen in staat om Omloop Het Nieuwsblad te winnen? Gaan de weersomstandigheden hun rol spelen? Popt Lidl-Trek zich zonder Mads Pedersen op tot het derde sterke blok? En krijgt Patrick Lefevere zijn poulains Julian Alaphilippe en Gianni Moscon uit het slop? Alles komt voorbij in een kakelverse, extra lange aflevering van de WielerFlits Podcast!

