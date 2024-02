maandag 19 februari 2024 om 09:00

Dit is het programma van de grote mannen in het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider

Overzicht Dit voorjaar is het weer mogelijk om jouw vrienden en collega’s te verslaan in WielerFlits Ploegleider! Met het Klassiekerspel selecteer je dertien coureurs die jou van Omloop Het Nieuwsblad tot Luik-Bastenaken-Luik punten moeten gaan bezorgen. WielerFlits helpt met een overzicht van de meest interessante renners per europuntenwaarde. Welke unieke ploeg stel jij samen?

Om je te helpen bij het opstellen van jouw team, zie je hieronder een lijst met de renners die de hoogste europuntenwaarde in het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider hebben, of waarvan wij denken dat het goede opties zijn voor jouw team.

Door op hun naam te klikken, kom je op hun rennerspagina uit. Daar vind je van iedere renner zijn programma voor dit voorjaar voor zover dat bij ons bekend is. Aan de hand daarvan kun jij jouw team gaan bouwen. Die puzzel is lastig genoeg! Meer uitleg vind je hier.

20 punten

Wout van Aert

Mathieu van der Poel

Tadej Pogačar

18 punten

Remco Evenepoel

16 punten

Tom Pidcock

15 punten

Christophe Laporte

Arnaud De Lie

Mads Pedersen

Jasper Philipsen

14 punten

Olav Kooij

Fabio Jakobsen

13 punten

Dylan Groenewegen

Tim Merlier

12 punten

Marc Hirschi

Dylan van Baarle

Jonathan Milan

11 punten

Sam Welsford

Aleksandr Vlasov

Primoz Roglic

Matej Mohoric

10 punten

Tiesj Benoot

Julian Alaphilippe

Michael Matthews

Mattias Skjelmose

Søren Kragh Andersen

9 punten

Stefan Kung

8 punten

Kasper Asgreen

Dylan Teuns

Filippo Ganna

Valentin Madouas

Neilson Powless

7 punten

Nils Politt

6 punten

Benoît Cosnefroy

Alexander Kristoff

Magnus Cort

Tim Wellens

Matteo Trentin

Matteo Jorgenson

Max Walscheid

Jasper Stuyven

Michael Woods

Biniam Girmay

Ethan Hayter

Alberto Bettiol

Ben Healy

5 punten

Quinn Simmons

Oier Lazkano

Anthony Turgis

Yves Lampaert

Jhonatan Narváez

Florian Sénéchal

Alexey Lutsenko

4 punten

Rasmus Tiller

Ivan Garcia

Victor Campenaerts

Gerben Thijssen

Magnus Sheffield

Romain Grégoire

Santiago Buitrago

Davide Ballerini

3 punten

João Almeida

John Degenkolb

Edward Theuns

Mike Teunissen

Hugo Hofstetter

Michal Kwiatkowski

Michael Valgren

Victor Lafay

Bob Jungels

Wout Poels

Ide Schelling

Gianni Vermeersch

Kaden Groves

Quinten Hermans

2 punten

Finn Fisher-Black

Mikkel Bjerg

Attila Valter

Mauro Schmid

Nils Eekhoff

Gianni Moscon

Luke Lamperti

Frederik Frison

Oliver Naesen

Stefan Bissegger

1 punt

Sjoerd Bax

Per Strand Hagenes

Jan Tratnik

Paul Magnier

Thibau Nys

Tim Declercq

Ben Turner