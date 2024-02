vrijdag 9 februari 2024 om 00:00

Schrijf je nu in voor het Klassiekerspel 2024 van WielerFlits Ploegleider en maak kans op een jaarabonnement op RIDE Magazine

We maken ons langzaam op voor het Openingsweekend van het wegseizoen in België. Dat betekent ook dat jij je weer kunt inschrijven voor het Klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider! Test je wielerkennis en maak het volgen van de klassiekers dit voorjaar nóg leuker. Onder alle inschrijvingen verloten we een jaarabonnement op RIDE Magazine.

Met WielerFlits Ploegleider beleef je de voorjaarsklassiekers een stuk intenser, omdat het managen van je eigen ploeg de wedstrijd een extra dimensie geeft. Stel je favoriete renners op in je eigen ploeg en verdien elke grote voorjaarskoers punten. Het principe is eenvoudig: als een renner goed rijdt, scoor jij ook!

Na veel aandringen van trouwe spelers is het Klassiekerspel toegevoegd in 2023. Dit spel lijkt in grote lijnen op de spellen rondom de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España, maar toch wijken ze daar iets van af. Dat maakt de puzzel des te lastiger, maar het plezier alleen maar groter!

Wat zijn de spelregels?

Tussen elke klassieker in het spel kan je 3 renners vervangen binnen je ploeg. Je kan maximaal 3 coureurs verkopen en met de overgebleven punten nieuwe renners kopen ter vervanging.

Tussen elke klassieker in het spel kan je onbeperkt wisselen tussen renners in de basis (8) en renners (5) op de reservebank. In totaal kun je dus kiezen tussen 13 renners, met mogelijk 3 mutaties per klassieker.

Je selecteert altijd een team voor je eerstvolgende klassieker. Pas als die koers is begonnen, kan je de selectie wijzigen voor de klassieker die daarna volgt. Je ploeg voor Strade Bianche kun je dus pas op z’n vroegst maken als Omloop Het Nieuwsblad onderweg is. Dat maakt de puzzel alleen maar interessanter!

Heb je een renner in de basis staan, maar start hij toch niet in die klassieker? Dan wordt hij in het spel automatisch vervangen door de eerste reserve die wél gestart is. Dat gebeurt tot je geen reserves meer hebt. Ook hiervoor geldt dat je goed over je reserves moet nadenken.

De top-20 van elke uitslag scoort punten voor jouw team. In monumenten (40 punten voor de winnaar, 3 punten voor de nummer twintig) zijn meer punten te verdienen dan voor de overige klassiekers (30 punten voor de winnaar, 1 punt voor de nummer twintig).

Deze twaalf klassiekers tellen mee voor het Klassiekerspel 2024:

Omloop Het Nieuwsblad (24 februari)

Strade Bianche (2 maart)

Milaan-San Remo (16 maart)

Classic Brugge-De Panne (20 maart)

E3 Saxo Classic (22 maart)

Gent-Wevelgem (24 maart)

Dwars door Vlaanderen (27 maart),

Ronde van Vlaanderen (31 maart)

Parijs-Roubaix (7 april)

Amstel Gold Race (14 april)

Waalse Pijl (17 april)

Luik-Bastenaken-Luik (21 april)

Hoe stel je een team samen?

Met een budget van 100 punten selecteer je een ploeg van 13 renners. De eerste 8 renners staan in de basis en kunnen punten voor jou scoren, de andere 5 zitten op de reservebank. Belangrijk: je moet 13 renners kiezen. Doe dit voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad, op 25 februari om 11.15 uur. Ook op ieder later moment kun je instappen, maar dat maakt de spelvreugde wel minder groot.

13 renners kiezen. Doe dit voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad, op 25 februari om 11.15 uur. Ook op ieder later moment kun je instappen, maar dat maakt de spelvreugde wel minder groot. Houd dus budget over voor 5 reserves. Zij worden (als ze meedoen aan de koers) automatisch in je basis gezet als een van de basisspelers toch niet van start gaat. De volgorde van de reserves is dus van belang. Reserve 1 zal als eerste invallen, enzovoort.

De 8 renners die in de basis staan, kunnen met hun uitslag punten verdienen. Je kan ook bonuspunten verdienen. Via ‘Mijn voorspellingen’ kan je een favoriete renner kiezen voor elke klassieker. Dit hoeft geen renner te zijn uit je eigen selectie. Als deze renner eerste (10 punten), tweede (6 punten) of derde (2 punten) wordt, scoort hij bonuspunten.

Jouw subleagues

Wil je het spel nog spannender maken? Speel dan je eigen competitie tegen je vrienden of collega’s in een subleague. Maak je eigen subleague aan of word lid van een bestaande subleague en daag elkaar uit om te bepalen wie de beste Ploegleider is.

Wat kost het? En wat kun je winnen?

Meespelen met WielerFlits Ploegleider tijdens de klassiekers én de drie grote rondes kost €10,00 per team. Die deal kun je aan het begin van het jaar maken. Wil je alleen meedoen aan het Klassiekerspel? Dat kan voor €5,00.

Onder alle deelnemers verloten wij een jaarabonnement op RIDE Magazine ter waarde van €40,00!

Dit jaar kan je dus extra lang meedoen aan WielerFlits Ploegleider. Schrijf je nu in, nodig vrienden en familie uit en laat vanaf zaterdag 24 februari zien dat jij de beste Ploegleider bent voor het voorjaar!