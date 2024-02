zondag 11 februari 2024 om 12:00

Verhoog de voorpret voor de klassiekers met de nieuwe RIDE Seizoensgids

Ride Na een winter vol crossen, trainingskampen en voorbereidingswedstrijden, komt de koers langzaam weer dichter bij huis. Het duurt niet lang meer voordat we kunnen genieten van het moment dat de renners stofhappen op Toscaanse sterrato, de Poggio opknallen, de Oude Kwaremont bedwingen of onbevreesd balanceren op de kasseien van het Bos van Wallers.

In de nieuwe voorjaars-editie van RIDE krijg je unieke kijkjes achter de schermen in het profpeloton, delen we verhalen over de laatste materiaaltrends en lees je inspirerende reportages over de mooiste bestemmingen om zelf te gaan fietsen. De nieuwe RIDE ligt op 8 maart in de winkel.

Daarnaast kijken we uitgebreid vooruit op het nieuwe wielerjaar. Zoals je van ons gewend bent, maken we weer een lekker dik blad van maar liefst 188 pagina’s. Is het voor jou nog flink wennen aan alle verschuivingen de afgelopen winter? Dankzij onze uitgebreide seizoensgids ben je in no-time weer helemaal bij. Dat maakt de nieuwe RIDE een must-have om de voorjaarsklassieker met nóg meer plezier te beleven!

Wil je er zeker van zijn dat je binnenkort kunt genieten van uren leesplezier? Pre-order dan nu de RIDE seizoensgids voor slechts 9,95 en je krijgt hem voordat hij op 8 maart in de winkel ligt thuisgestuurd. Snelle beslissers krijgen van ons een seizoensposter met daarop alle belangrijke wedstrijden voor 2024 cadeau.

Ontvang de nieuwe RIDE gratis

Wil je de nieuwe RIDE gratis ontvangen? Neem dan nu een abonnement en je krijgt van ons jouw eerste exemplaar cadeau. Je betaalt 40 euro en ontvangt vijf nummers voor de prijs van vier, een voordeel van maar liefst 20% op de verkoopprijs. Of kies een leuk welkomstcadeau zoals de RIDE Windstopper of het nieuwe boek over Remco Evenepoel.