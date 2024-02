vrijdag 16 februari 2024 om 12:30

Welke renners scoorden vorig jaar qua prijswaarde het beste in WielerFlits Ploegleider?

Overzicht In het klassiekerspel van WielerFlits Ploegleider kun je renners selecteren en opstellen tijdens de verschillende voorjaarsklassiekers. Omdat je als ploegleider te maken hebt met een beperkt budget, moet je knopen doorhakken. Goedkoop is vaak duurkoop, maar zeker niet altijd. Een overzicht met renners die vorig jaar een absurd aantal punten behaalden voor hun prijswaarde. Die kennen we hier natuurlijk beter als europunten!

Tiesj Benoot is al jaren een gevestigde naam in het klassiekerpeloton. De renner won in zijn carrière al eens Strade Bianche en voegde afgelopen jaar Kuurne-Brussel-Kuurne toe aan zijn palmares. Toch ging de Belg het afgelopen voorjaar in met een relatief lage waarde (acht europunten) in WielerFlits Ploegleider. Desondanks reed de Vlaming uiteindelijk negentig punten bij elkaar; slechts zeven renners scoorden hoger. Benoot bezorgde zijn ploegleiders dus 11.25 punten per europunt.

De Belg van Jumbo-Visma hield andere relatief goedkope puntenpakkers als Valentin Madouas (zeven europunten, waarmee hij 76 punten scoorde) en Filippo Ganna en Neilson Powless (beiden waren vijf europunten waard; de Italiaan verzamelde daarvoor 72 punten, de Amerikaan pakte zelfs nog een puntje meer) net achter zich. Madouas bezorgde met deze score zijn ploegleiders 10.86 punten per europunt. Ganna en Powless behaalden respectievelijk 14.4 en 14.6 punten per europunt.

Verrassende namen

Een nog lagere waarde hadden Davide Ballerini, Nathan Van Hooydonck en Sep Vanmarcke. Allen kostten drie europunten (op een budget van honderd europunten), toch scoorden ze verrassend goed voor hun ploegleiders. De eerstgenoemde behaalde maar liefst 18.33 punten per waardepunt. De Italiaan was actief in acht van de twaalf eendagskoersen die meetellen in het klassiekerspel. Na drie seizoenen bij de formatie van Patrick Lefevere keert de snelle man terug bij Astana Qazaqstan. Zou de verandering van ploeg tot nog meer punten leiden?

Van Hooydonck en Vanmarcke kunnen het aankomende seizoen helaas geen punten meer halen voor ploegleiders. Beiden zijn in 2023 noodgedwongen gestopt met koersen vanwege hartproblemen. Bij Vanmarcke was deze keuze min of meer uit verzorg, terwijl zijn landgenoot niet meer verder mag koersen door de gevolgen van een hartstilstand. We wensen beide mannen vanaf deze positie nog maar een keertje beterschap.

Veel meer waard dan één punt!

Ben Healy kende zijn absolute doorbraak in het voorjaar van 2023. De Ier verraste het grote wielerpubliek in de Waalse klassiekers met tweede plaatsen in De Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Daarnaast werd Healy knap vierde bij zijn tweede deelname aan Luik-Bastenaken-Luik.

Dat de EF Education-EasyPost-renner met recht een revelatie was, bevestigt zijn inkoopwaarde uit het Klassiekerspel van 2023. Healy, die in het spel van vorig jaar nog als knecht werd omschreven, was slechts één europunt waard. Zijn goede prestaties leverde maar liefst 54 punten op. Daarmee was het de best presterende renner qua prijs-europuntenratio.

Een andere verrassende naam die we hoog terug vinden in het puntenklassement is Frederik Frison. De ervaren renner van inmiddels Q36.5 Pro Cycling Team behaalde afgelopen jaar 42 punten. De Belg werd vierde in zowel Gent-Wevelgem als in Classic Brugge-De Panne. Daarmee scoorde de hardrijder het hoogste aantal punten per europunt na de eerdergenoemde Healy. Gaat Frison in 2024 evenveel punten halen, of zorgt zijn transfer van Lotto Dstny naar de Zwitserse formatie voor minder deelnames aan de voorjaarsklassiekers?

Andere benoemingswaardige puntenpakkers zijn Mikkel Bjerg (28 punten per europunt), Jonas Rickaert (23 punten per europunt) en Oier Lazkano (25 punten per europunt). Laatstgenoemde scoorde de meeste punten in Dwars door Vlaanderen. In deze midweekse klassieker werd de Spaans kampioen met zijn medevluchters eerst nog ingerekend door het peloton. Toch wist de Spanjaard een uur later knap tweede te worden achter winnaar Christophe Laporte.

Een overzicht van de best scorende renners onder de tien europunten in 2023