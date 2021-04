Daniel Martin kritisch op UCI na ‘enge finish’ in Tour of the Alps

Daniel Martin is not amused na de openingsetappe van de Tour of the Alps. De Ierse klimmer verbaasde zich over de vele geparkeerde auto’s langs het parcours in de finale door het stadscentrum van Innsbruck. Martin wijst met een beschuldigende vinger naar de UCI.

De renner van Israel Start-Up Nation stuurde na de openingsrit een boze tweet de wereld in met een screenshot van ritwinnaar Gianni Moscon, die in volle finale langs geparkeerde auto’s moest razen. “Met alle nieuwe regels van de UCI, onder het mom van het veiliger maken van de koers, vergeten ze daar de basis”, is Martin scherp.

“In de finale van een ‘sprintetappe’ stonden overal geparkeerde auto’s. Het was een van de engste finishes van de laatste tijd. De UCI zal wel aangeven dat het niet hun verantwoordelijkheid is.” De renners slaagden er gelukkig wel in om zonder kleerscheuren de finish te bereiken. Eerder was er ook al kritiek vanuit het peloton op enkele finales in de Ronde van Turkije.

De internationale wielerunie besloot eerder dit jaar nieuwe veiligheidsregels door te voeren. Onder meer het dalen op de bovenbuis en de ‘tijdrithouding’ in wegwedstrijden is vanaf april niet meer toegestaan. Verder moeten alle wedstrijdorganisaties een veiligheidsmanager aanstellen en komen er strengere regels voor o.a. dranghekken in de laatste drie kilometer.

All the new rules @UCI_cycling is creating with the excuse of making racing safer and they forget the basics. Parked cars all over the place in the final of a ‘sprint’ stage. They will claim they don’t have responsibility. One of scariest finishes I’ve done for a while. pic.twitter.com/AbaR7JfL38 — Dan Martin (@DanMartin86) April 19, 2021