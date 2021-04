Philipsen: “Onbegrijpelijk waarom deze aankomst in het parcours ligt”

Nadat Jasper Philipsen eerder deze week drie dagen achter elkaar net naast de etappezege greep in de Ronde van Turkije, schoot hij vandaag voor de tweede dag op rij raak. In Turgutreis verwees hij André Greipel en Mark Cavendish naar de overige podiumplaatsen.

“Het was een zware dag”, vertelde Philipsen naderhand. “Op de eerste klim probeerde Astana de wedstrijd hard te maken. Er ontstonden veel breuken, maar uiteindelijk kwam alles weer samen. Toen alles weer samen was, kregen we met de zijwind te maken. Dus het was nooit echt makkelijk vandaag.”

De 23-jarige sprinter verbaasde zich over de dalende slotkilometer naar de streep. “Ik begrijp niet waarom ze deze aankomst in het parcours hebben gelegd. Er was al zoveel te doen over dalende aankomsten. Ik moet mijn snelheid nog nakijken, maar met zulke risico’s kan er werkelijk van alles gebeuren met lelijke valpartijen tot gevolg.”

Ondanks dat Alpecin-Fenix nog met slechts vier man in koers is, werd Philipsen perfect afgezet. “We zaten zoals we wilden. Aan zulke snelheiden moet je hard van achteren komen en op het juiste moment aangaan. Als je eenmaal de kop hebt, wordt het erg moeilijk voor de anderen om er voorbij te komen. Het komt dan niet op de kracht aan, maar op de snelheid van de benen.”

Bonificaties voor Jay Vine

Ook deed de ploeg goede zaken voor het klassement. Door de bonificaties onderweg te pakken, naderde Jay Vine leider José Manuel Díaz tot op een seconde. “We wilden graag die bonificaties pakken. Het kan een mooie dag worden morgen om voor het klassement te strijden. We hebben maar vier jongens, maar we gaan ons best doen”, aldus Philipsen.