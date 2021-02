Tijdrithouding tijdens wegkoers mag ook niet meer

De UCI heeft de nieuwe regels die gelden vanaf 1 april 2021 doorgevoerd op haar website. Het innemen van ‘gevaarlijke’ posities in wedstrijden wordt onder een extra vergrootglas gelegd. Het dalen op de bovenbuis (de zogeheten super tuck) wordt verboden, maar nu blijkt dat ook de tijdrithouding tijdens een rit-in-lijn niet meer mag.

“Renners moeten de standaardpositie op de fiets in acht nemen. Het zitten op de bovenbuis van de fiets is verboden. Daarnaast is het verboden om de onderarmen te gebruiken als steunpunt op het stuur, met uitzondering van tijdritten”, zo luidt de nieuwe regel in de boeken van de UCI.

In WorldTour-wedstrijden kan dit bestraft worden met een boete van 1.000 Zwitserse Frank, 25 strafpunten op de UCI-ranking en een diskwalificatie of deklassering. In wedstrijden van lager niveau zijn de geldboete en de strafpunten wat lager.

Zwaardere straf op foutief weggooien van afval

Ook op het weggooien van afval buiten de daarvoor bestemde zones wordt strenger gehandhaafd. Hier staat vanaf 1 april een geldboete tussen de 200 of 1.000 CHF en vijftien strafpunten op de UCI-ranking op. In eendagskoersen kan een renner gediskwalificeerd worden voor dit vergrijp. In rittenkoersen krijgt een renner bij een eerste overtreding 30 seconden tijdstraf in het klassement, bij een tweede overtreding twee minuten tijdstraf en bij een derde overtreding een diskwalificatie of deklassering.

De UCI richt zich op dit onderwerp ook tot de organisatoren. Die moeten in elke wedstrijd elke 30 of 40 kilometer een zone aanwijzen waar renners hun afval weg moeten gooien. Daarna moet de organisatie ervoor zorgen dat deze afvalzones opgeruimd worden.

Dranghekken

Daarnaast heeft de internationale wielerunie de regels omtrent dranghekken langs de kant van de weg, zeker in de finishzone, beter controleren en de aanduiding van obstakels op en langs het parcours verbeteren. Die maatregelen had de UCI voor het weekend al aangekondigd.

Lees hier de regelwijzigingen die de UCI vanaf 1 april 2021 doorvoert.

Vorige week gaf 66% van de WielerFlits-lezers aan het eens te zijn met het verbod op de ‘super tuck’ in wedstrijden. Wat denk jij van het verbod op de tijdrithouding? Laat je stem horen in de poll hieronder.