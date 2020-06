Cyclassics Hamburg en UCI zijn nog in gesprek over nieuwe datum woensdag 10 juni 2020 om 17:30

Of de Duitse eendaagse Cyclassics Hamburg doorgaat in het tweede deel van het seizoen is nog altijd niet zeker. Voor de Jedermannrennen, de populaire toertocht, is weliswaar met 3 oktober al een nieuwe datum gevonden, maar het is nog ongewis of ook de profkoers dan wordt verreden.

“Momenteel zijn we nog in gesprek met de UCI over de verwezenlijking van de WorldTour-koers”, laat de organisatie van de EuroEyes Cyclassics Hamburg vandaag weten in een persbericht. Dus staat blijkbaar nog altijd ter discussie of de profwedstrijd, die eigenlijk op 16 augustus verreden zou worden, wordt gehouden. In het weekend van 3 en 4 oktober gaat bovendien de Giro d’Italia van start en staan ook de BinckBank Tour en Luik-Bastenaken-Luik gepland.

Vorig jaar schreef Elia Viviani geschiedenis door voor een derde keer de Duitse WorldTour-koers te winnen. Daarmee werd hij alleen recordhouder. De Italiaanse sprinter bleek na ruim tweehonderd kilometer sneller dan Caleb Ewan en Giacomo Nizzolo.

Eschborn-Frankfurt

Eerder deze week werd bekend dat Eschborn-Frankfurt niet wordt ingehaald in de tweede helft van het seizoen. De organisatie van de Duitse WorldTour-eendaagse, die op 1 mei niet kon doorgaan wegens het coronavirus, kwam tot de slotsom dat een nieuwe datum later in het jaar niet haalbaar is. Ook Rund um Köln, Deutschland Tour en Münsterland Giro besloten dit jaar over te slaan en de focus te leggen op 2021.