Ook Rund Um Köln kiest voor vroegtijdige annulatie vrijdag 3 april 2020 om 16:45

Het houdt niet op. Ook Rund Um Köln (UCI 1.1) gooit vroegtijdig de handdoek. De organisatoren brachten deze voormiddag de deelnemende teams op de hoogte. De Duitse eendagskoers zou verreden worden op 14 juni.

“Dit hadden we ons vier weken geleden niet kunnen voorstellen”, klinkt het in een mededeling aan de teams. “Helaas moeten we onze jaarlijkse wielerwedstrijd Rund Um Köln annuleren. Een beslissing die we met pijn in het hart nemen en waarvan uiteraard de coronapandemie aan de basis ligt.”

De organisator kiest voor een definitieve afgelasting en zoekt niet naar een nieuwe datum. “We mikken nu voluit op de editie van 2021, een editie waarin we hopen op een hoogwaardig deelnemersveld.” Vorig jaar won Baptiste Planckaert de 103de editie. Hij haalde het in de sprint van Christoph Pfingsten.