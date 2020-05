Münsterland Giro met start in Enschede verschoven naar 2021 vrijdag 15 mei 2020 om 14:43

De Sparkassen Münsterland Giro zou dit jaar op 3 oktober starten in Enschede, maar dat feestje gaat niet door vanwege het coronavirus. De organisatie heeft in samenspraak met de betrokken gemeenten en regiobesturen besloten om dit jaar over te slaan en de focus te leggen op 2021.

Naast de gemeentes Münster, Enschede en vier regiobesturen in het Münsterland waren ook sponsoren en partners van de Münsterland Giro (1.Pro) het eens over het uitstel. Alternatieve manieren van organiseren waren volgens de Duitsers geen optie, vanwege de gezondheidsrisico’s van de aanwezigen.

Daarnaast zou de Münsterland Giro op de vernieuwde wielerkalender in het gedrang komen. De Giro d’Italia en de BinckBank Tour zouden tegelijk verreden worden en een dag later staat Luik-Bastenaken-Luik geprogrammeerd. Daarom zou ook sportief de editie tegen kunnen vallen.

De burgemeester van Enschede, Onno van Veldhuizen, liet weten dat de voorbereidingen al in volle gang waren. “De beslissing om het evenement uit te stellen tot 2021 geeft hoop op een nieuw fietsfeest met duizenden bezoekers en een internationaal startveld. Dat was onder de huidige omstandigheden niet mogelijk geweest. Hierdoor hebben we ook een extra jaar voorpret”, aldus Van Veldhuizen.

BeNe Ladies Tour houdt vast aan start in Utrecht

Ook in Nederland heeft een wedstrijd besloten om de editie van 2020 te verplaatsen naar volgend seizoen, het gaat om de BeNe Ladies Tour voor vrouwen. Vanwege de maatregelen van de regering kon al een streep gezet worden door de datum van 9-12 juli.

“We focussen ons meteen op 2021, zodat we dan een nog mooier evenement neer kunnen zetten. We zijn blij dat we ook volgend jaar in Utrecht zullen starten”, zegt organisator Geert Stevens. Het is nog de vraag op welke dagen in juli 2021 de BeNe Ladies Tour verreden gaat worden.