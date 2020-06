Eschborn-Frankfurt vindt geen alternatieve datum in 2020 maandag 8 juni 2020 om 14:35

Eschborn-Frankfurt wordt niet ingehaald in de tweede helft van het seizoen. De organisatie van de Duitse WorldTour-eendaagse, die op 1 mei niet kon doorgaan wegens het coronavirus, kwam tot de slotsom dat een nieuwe datum later in het jaar niet haalbaar is.

“We hoopten eind mei ons vizier op de herfst te kunnen richten. Maar de huidige omstandigheden laten een groot evenement als Eschborn-Frankfurt niet toe na 31 augustus”, aldus de organisatie. Ook in 2015 ging de koers niet door, nadat de Duitse politie een geplande terroristische aanslag langs het parcours had verijdeld. Vanwege veiligheidsredenen werd het evenement afgelast.

Daardoor blijft Pascal Ackermann voorlopig de meest recente winnaar van de wedstrijd. Een jaar geleden was de snelle man, in toen nog zijn Duitse kampioenstrui, de beste in de massasprint.

Die gemeinsame Prüfung der Städte Eschborn und Frankfurt mit der Gesellschaft zur Förderung des Radsports hat ergeben, dass eine Herbst-Alternative für den Radklassiker in diesem Jahr nicht umsetzbar ist. Die Teilnehmer der ŠKODA Velotour erhalten eine persönliche Information. — Eschborn-Frankfurt (@DerRadklassiker) June 8, 2020