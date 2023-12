Niels Bastiaens • dinsdag 5 december 2023 om 16:18

Crossers voelen nood aan Spaanse trainingsstages: “Tien dagen geen gezeur doet wonderen”

Special Begin december, dat betekent voor de crossers traditioneel dat het tijd is voor een trainingsstage naar warmere oorden. Elke veldritploeg hanteert zo zijn eigen aanpak om de aanloop naar de drukke kerstperiode te overbruggen. WielerFlits ging bij de grootste blokken ten rade.

De reden waarom ploegen juist nu vertrekken, is heel eenvoudig. “Bij ons in de ploeg zijn er hier en daar wat stemmen opgegaan van renners die zeggen: ik zou nu toch echt nog eens graag anderhalve week goed doortrainen”, zegt Thomas Sneyers, ploegmanager bij Crelan-Corendon. “Die drie buitenlandse Wereldbekers op rij kruipen in de kleren, qua transport en reizen. Zeker gezien het slechte weer in de lage landen, zal het iedereen deugd doen om nog eens wat langer in Spanje te verblijven.”

Volgens Bart Wellens, ploegleider bij Circus-ReUz-Technord, speelt niet alleen het fysieke aspect een rol. “De bedoeling is om een week niets te doen, en dan vooral náást de fiets. Als je in België van cross naar cross toeleeft, dan komt er meer bij kijken dan trainen alleen. Je moet dingen in huis doen, boodschappen halen. Mensen herkennen je en willen een babbel doen. Dat ga je in Spanje niet zo snel hebben. Daar zit je op hotel, je traint, kijkt televisie of speelt een computerspel. Je moet aan niets denken. Cru gesteld: je hebt even tien dagen geen gezaag, dat doet wonderen (lacht).”

Al kan zo’n trainingsstage ook voor een soort van reset zorgen. “Dit is hét moment om vlak voor de drukke periode nog op inhoud te trainen”, aldus Wellens. “Twee weken goede duurtrainingen met de nodige intensiteit. En voor renners die op een zijspoor waren geraakt, is het de ideale gelegenheid om weer wat gezond te worden en de vermoeidheid van zich af te schudden. De meeste renners voelen hun lichaam goed aan en weten perfect waar ze nu nood aan hebben.”

Baloise Trek Lions: Ieder zijn eigen weg

Opvallend: bij Baloise Trek Lions staat er geen gemeenschappelijke stage meer gepland. Joris Nieuwenhuis vertrok de maandag na de Wereldbeker in Troyes al, terwijl Pim Ronhaar, Lars van der Haar, Thibau Nys en Lucinda Brand pas deze week op pad zijn. En niet eens allemaal samen. Ronhaar en Nys namen samen het vliegtuig naar Spanje, maar de ploegmaats verblijven niet op dezelfde plek.

“We doen het al een aantal jaar op die manier”, legt ploegleider Eric Braes uit. “Renners hebben allemaal hun eigen ambities. De ene wil cross X graag rijden, de andere mikt dan weer op een ander klassement. Dat was een lastige oefening, waardoor we hebben gezegd: we laten alle renners zelf beslissen wanneer ze gaan. Iedereen was daar blij mee. Plus, we vinden het belangrijk om in elke cross een renner aan de start te hebben. Joris kan rijden in Val di Sole, een cross waar hij graag wilde starten, terwijl de anderen een weekendje overslaan. Ideaal.”

Al lijkt zo’n individuele stage ook vreemd voor een ploeg die bekend staat om haar goede sfeer en verstandhouding onder de renners. “Onze band smeden gebeurt vooral voor het seizoen en tijdens de wekelijkse trainingen op woensdag. Dan komen we samen in Kasterlee voor een training, en nadien kunnen ze samen nog wat pasta eten.”

Thibau Nys en Lucinda Brand zullen toch niet helemaal alleen zijn in Calpé. “Zij sluiten nog een paar dagen aan bij de wegploeg van Lidl-Trek”, vertelt Braes. “Er worden daar een aantal praktische zaken geregeld voor het wegprogramma, en dat ze met de groep wegrenners kunnen meetrainen is mooi meegenomen.”

De clan Roodhooft: Met de hele bende

De ploegen van de Roodhoofts zijn de maandag na de Wereldbekermanche in Flamanville allemaal naar Benicassim afgereisd voor tien dagen stage. Zowel de crossers van Alpecin-Deceuninck, Fenix-Deceuninck, Cyclocross Reds als Crelan-Corendon én de wegploegen tekenen er present. “Ze zitten allemaal tegelijk op stage, maar de insteek is anders”, legt Thomas Sneyers ons uit.

“De bedoeling is om met de negen crossers samen te trainen”, zegt Jente Michels. “De wegploeg is er wel, we zitten op hetzelfde hotel op hetzelfde moment, maar we gaan niet samen op pad. Wij, als crossers, focussen niet alleen op lange duurtrainingen, maar combineren het met toch ook wel intensief werk.”

Bovendien blijft niet iedere crosser de volle tien dagen in Benicassim. “Er zijn er een paar die enkel op stage gaan, maar we hebben ook enkele renners die toch de combinatie met de Wereldbeker van Val di Sole doen”, verklaart Sneyers. “Zij reizen dan kort af naar het Italiaanse skigebied en sluiten nadien weer aan bij onze groep in Spanje.”

Pauwels Sauzen-Bingoal: Alles om geen cross te skippen

De renners van Jurgen Mettepenningen zal je deze week nog niet op Spaanse wegen zien. Zij wachten nog een week langer, zodat ze zeker de Wereldbeker in Val di Sole – geen evidente verplaatsing – niet moeten missen.

“Eli Iserbyt en co vertrekken pas de maandag na Val di Sole. Voor het weekend Herentals-Namen komen we even terug naar België, om de maandag daarna terug naar de buurt van Denia, Calpé, af te reizen. Er is goed nagedacht en gepraat over onze planning, en we waren het snel eens dat we ook dit seizoen alle klassementscrossen zouden rijden met Eli en Michael Vanthourenhout. We willen die klassementen dan ook liefst nog voor het WK veiligstellen met Eli”, vertelt Mettepeningen.

Circus-ReUz-Technord: Pas vlak voor het WK op stage

De opvallendste keuze werd misschien wel gemaakt bij de ploeg van Bart Wellens. “Wij rijden met de ploeg gewoon alles in deze periode”, aldus Wellens. “We vertrekken pas met de hele ploeg op stage in januari. Dan staat de Wereldbeker in Benidorm daar op het programma, waardoor we die gemakkelijk kunnen meepikken. In totaal blijven we daar dan veertien dagen.”

Toch is Gerben Kuypers afgelopen maandag ook naar Calpé vertrokken. “Een ploegstage hebben we niet georganiseerd, maar iedereen kreeg de mogelijkheid om nu voor de drukke periode nog eens in de zon te gaan trainen. Gerben was er fysiek en mentaal aan toe. Hij kan daar wat quality time met zijn vriendin hebben en komt zo hopelijk als een nieuwe coureur terug aan de start in Namen.”