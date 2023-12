Zeger Schaeken • maandag 4 december 2023 om 15:32

Thibau Nys is topvorm kwijt: “Denk wel dat het weer de juiste kant kan opgaan”

Interview Thibau Nys is zijn topvorm kwijtgeraakt. De laatste weken lijkt een overwinning ver weg te zijn voor de jonge crosser van Baloise Trek Lions, die eerder dit seizoen imposante overwinning binnenhaalde. “Ik denk dat ik het wel weer iets meer de juiste richting in kan stuwen”, vertelde Nys na de cross in Boom aan WielerFlits.

Afgelopen zondag is de veer helemaal gebroken bij Nys, die in Flamanville een slechte dag kende en negentiende werd op bijna vijf minuten van winnaar Thibau Nys. Een dag eerder, in Boom, had hij wel de benen om te blijven vechten en slaagde hij erin om zesde te worden. “Ik kwam in het begin van de cross niet in mijn ritme, ik vond het goede tempo niet”, vertelde hij toen.

“Alles ging naar mijn gevoel te traag of te hard. Ik had even het gevoel dat ik nog in de wedstrijd kwam en dat een mooie podiumplaats mogelijk was, maar dan verklootte ik het zelf toch nog. Het was een cross met veel ups en downs, ik wisselde goede rondes af met een aantal slechte passages. Het was moeilijk om mijn benen aan te spreken zoals ik wilde. Ik heb dus gewoon geprobeerd er het beste van te maken.”

Nys: “Het is niet aangenaam nu”

De laatste crossen van Nys waren een groot contrast met de veldritten in het begin van het seizoen. Toen slaagde hij erin om te winnen in Beringen, een wereldbekerzege in Waterloo uit de brand te slepen en een historische eerste plaats te bemachtigen op de Koppenberg. Drie bijzondere zeges, maar daarna kwam Nys niet meer verder dan een zesde plaats.

Gezien zijn jonge leeftijd is het logisch dat er mindere momenten zijn, maar de Vlaams-Brabander wil het tij toch keren. “Als je ziet hoe ik de eerste drie weken binnenkom… Het is niet aangenaam nu, maar het is wat het is.”

“Het is zeker niet rampzalig, maar ik heb wel al een maand geen podium meer gereden. Dat is sport en ik probeer nu gewoon terug te werken naar dat hoogste niveau. Ik denk wel dat ik er in Dublin (waar hij na een sterke wedstrijd zesde werd, red.) er niet ver van was. Ik had echt een goed gevoel daar, dat was dicht bij mijn beste vorm”, legt Nys uit.

Trainingsstage zonder crossfiets

Gelukkig komt er voor Nys een trainingsstage aan. Hij trekt namelijk samen met zijn ploeggenoten van Lidl-Trek twee weken naar Spanje. “Waar ik aan ga werken? Alles”, lachte hij. “Het zal heel goed zijn dat ik eindelijk nog eens deftig kan trainen, ik heb het wel nodig. Dat gevoel heb ik toch.”

“Ik denk wel dat het weer de juiste kant kan opgaan als ik nog eens twee weken goed train. Ik ga mijn crossfiets niet meenemen, want ik kan er daar toch niet op trainen. En als ik de mannen van de ploeg ga moeten volgen met mijn 46 bergaf, dat gaat niet goedkomen.”

Lege batterijen

Een dag na de cross in Flamanville, waar het dus helemaal op was bij Nys, vertelde trainer Paul Van Den Bosch bij Sporza dat het tijd is voor een grondige pauze. “Het is hoog tijd om de stekker er even uit te trekken. Dat is de enige keuze als hij aangeeft dat er niets meer op zit. Hij is nog niet chronisch vermoeid, maar om te vermijden dat het zover komt, moet hij nu stoppen.”

“Wat er gebeurt, is niet abnormaal. We dachten het wel te kunnen opvangen door minder wedstrijden in te plannen. Toch moeten we er niet over discussiëren: we willen Thibau niet nog een heel seizoen met zijn hoofd tegen een muur laten aanrijden.”