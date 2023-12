Youri IJnsen • woensdag 27 december 2023 om 12:16

Crossers genieten van ambiance in Gavere, de zwaarste cross sinds 2020

Zo’n 17.000 crossfans kwamen op Tweede Kerstdag naar Gavere voor de Wereldbeker. Zij zagen daar Mathieu van der Poel en Puck Pieterse naar de zeges ploeteren. Sterker: het was de op twee na langste, maar wel de zwaarste cross sinds 2020. Ondanks een paar vervelende incidenten, kijken de hoofdrolspelers zelf vooral terug op de sfeer. “Prachtig om te zien”, vat Lars van der Haar het bij WielerFlits kort en bondig samen.

Ook de Terriër van Woudenberg kreeg zijn deel van de incidenten voor zijn rekening. “Er was wel heel veel publiek”, zegt de Nederlands kampioen van Baloise Trek Lions. “Gelukkig letten ze er best goed op, want ze hingen natuurlijk redelijk over het parcours. Maar een paar keer hebben andere mensen ze netjes voor mij weggetrokken. Soms raakte ik er een of twee. Maar op zich was het wel oké. Het was een leuke sfeer!”

Dat beamen veel concullega’s van hem ook. Het doet Van der Haar wegzweven naar vroegere taferelen. “Ik ben ook nog de tijden gewend van Niels Albert en Sven Nys. Dat er elke week vijftien- tot twintigduizend man was. En daar begint het nu weer een beetje op te lijken. Maar dat hebben we altijd in rondom de kerst. Dus ik weet niet of het nu in een keer anders is. Dit zijn gewoon de periodes waarin de mensen komen. En dat is prachtig om te zien.”

Zwaarste cross sinds 2020

Er was dinsdag na afloop al het een en ander te doen om de lange wedstrijd die Gavere in ieder geval bij de mannen was. Knack-statisticus Jonas Creteur stelde zelfs vast dat de Wereldbeker-manche van dinsdag misschien wel de zwaarste was in drieënhalf jaar tijd. Alleen het WK in Hoogerheide 2023 en de Wereldbeker in Waterloo 2022 hadden een langere wedstrijdduur, maar daar lag de gemiddelde snelheid wel veel hoger (lees: die waren ‘minder’ zwaar).

Ook winnaar Mathieu van der Poel was dat opgevallen. “Ja, je voelt dat wel in de benen”, zegt hij voor de camera van WielerFlits. “Het was een heel lastige wedstrijd. Iedere ronde werd het dan ook nog lastiger en lastiger. De modder droogde wat op. Ik merkte inderdaad dat het een lange en lastige wedstrijd was, ja.”

🎄 TP, MvdP & WvA are smiling after the World Cup race in Gavere, even after maybe the hardest race in the past 3,5 cyclocross seasons (since 2020/21). ⏱️ Duration: 1h07’06” 👉 ONLY the World Championships in Hoogerheide 2023 (1h07’20”) & the World Cup race in Waterloo 2021… pic.twitter.com/n4ouBYXuVd — Jonas Creteur (@jonas_creteur) December 26, 2023

17k people in Gavere. Cross is boss. @UCIcyclocrossWC pic.twitter.com/0LPLtYweW6 — Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds) December 26, 2023

Some of the craziest crowds I have seen at a race today, but also some of the most dangerous. Fans leaning over the barriers, looking the wrong way and impeding the riders. Double barriers needed at most points of the track to keep the fans back and to stop them affecting racing. https://t.co/QlB8ySSYUQ — Cameron Mason (@camerooney_) December 26, 2023

Gavere living up to its reputation as one of the toughest courses on the UCI CX World Cup calendar 🥵😮‍💨📈

📸 @SportPic_Agency #CXWorldCup pic.twitter.com/TKjQnaOJDx

— UCI Cyclocross (@UCI_CX) December 27, 2023