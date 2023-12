Zeger Schaeken • dinsdag 26 december 2023 om 18:30

Mannen gingen ruim over het uur in Gavere: “Dat heeft toch een impact, zeker op zo’n zwaar parcours”

Interview Mathieu van der Poel kwam in Gavere over de streep na een cross van 1 uur, 7 minuten en 6 seconden. De rondetijden lagen rond de negen minuten, dus had er prima een ronde minder gereden kunnen worden. WielerFlits sprak met een aantal crossers over de bijzonder lange veldrit. “Op dit parcours was het echt de ronde te veel.”

Er zijn ondertussen al tien wereldbekermanches gereden. In die tien wedstrijden werd er maar vier keer langer dan een uur gereden, nooit werd er langer dan 1 uur en 3 minuten gereden. Een tijdje geleden zochten we uit hoe dat komt. “De parcoursen zijn tegenwoordig heel lang, waardoor je met rondes zit met meer dan negen minuten. Dat is te lang”, was de uitleg toen.

In Gavere kozen de commissarissen er toch voor om de renners geen zes rondes zoals vorig jaar, maar zeven rondes te laten rijden. Het zorgde ervoor dat het een bijzonder lange cross werd. “Dat dat net in deze periode is, is natuurlijk niet top”, vertelt Eli Iserbyt. “Op het einde val je echt stil. Voor mij moest het zeker geen ronde langer zijn, want ik kreeg bijna kramp in mijn hamstring van al dat lopen.”

“Tijdens de wedstrijd heb ik er eigenlijk niks van gemerkt”, vult Lars van der Haar aan. “Normaal vind ik een extra ronde wel fijn, maar vandaag was het misschien een ronde te veel. Vandaag hadden we Mathieu van der Poel die een bijzonder snelle eerste ronde reed, waardoor je wist dat het een lange koers ging worden. Maar goed, vroeger reden we altijd dit soort lange wedstrijden”

Van der Poel zelf leek zich niks aan te trekken van de lange wedstrijd, maar gaf na afloop aan dat ook hij het toch voelde. De wereldkampioen had overigens ook een duidelijke verklaring voor de lange wedstrijd. “Het parcours werd elke ronde zwaarder en zwaarder omdat de modder opdroogde. Dat maakte er een zeer lange en zware wedstrijd van.”

Waar Van der Poel 1 uur en 7 minuten reed, reed de laatste gefinishte renner 1 uur en 15 minuten. Tim Merlier, die zeventiende werd, deed er 1 uur en 12 minuten over. “Ik schrok toen ik over de streep kwam en zag hoe lang ik had gereden. Na de eerste rondes verloor ik al twee minuten, dus had ik schrik of ik wel kon uitrijden. Uiteindelijk kon ik wel wat beter in de wedstrijd komen en mijn achterstand niet te hard laten oplopen.” Een extra lange wedstrijd, betekent dat ook extra veel eten in de avond? “Voor mij niet, ik heb de afgelopen twee dagen al te veel gegeten”, lachte Merlier.

Tot slot spreken we met Jurgen Mettepenningen. “Het was gewoon een ronde te veel vandaag. De commissarissen moeten volgens mij meer rekening houden met deze drukke periode. Er wordt nu elke dag gecrost, dus een ronde minder zou vandaag perfect kunnen. Op dit soort rondjes heeft dat wel een impact, zeker omdat er veel gelopen moest worden. Het is een van de zwaarste omlopen van het seizoen.”