woensdag 27 december 2023 om 09:06

Costa Ricaanse dwarsbomer Mathieu van der Poel ontroostbaar: “Had nog veel harder gemoeten!”

Een incidentrijke Wereldbeker in Gavere, dinsdag Tweede Kerstdag 2023. Een van de meest opvallende momenten was een duw van wereldkampioen Mathieu van der Poel naar achterligger Felipe Nystrom. De 40-jarige (!) Costa Ricaan is een attractie in het veld, een ware cultheld door zijn bijzondere levensverhaal. Maar nu zit hij in zak en as.

Het verhaal van Nystrom is de basis voor een meeslepende autobiografie. Hij is een zoon van een Amerikaanse moeder, die vrijwilligster was bij een afgelegen Costa Ricaanse indianenstam. Zijn vader was lid van die stam, maar wilde het nooit verlaten. Veel over zijn oudeheer weet Nystrom niet, zijn moeder scheidde al van hem nog voordat hij geboren was.

Het was de start van een tumultueus leven. Nystrom werd misbruikt tijdens zijn jeugd en werd later dakloos door zware verslavingen. Nadien ondernam hij zeven zelfmoordpogingen, waarvan de laatste in 2012. Daarna gooide hij het roer om en richtte hij zich op fietsen. Met resultaat: in 2019 werd hij Costa Ricaans kampioen op de weg. En ging hij veldrijden.

Daar is hij nu verworven tot een cultheld, een exotisch fenomeen die enkel op tv te zien is als hij gedubbeld wordt. Zoals ook dinsdag. Enthousiast zoals hij is, nam Nystrom een selfie met een van zijn vele fans. Ja, tijdens de cross. Toen hij op zijn fiets sprong, had hij niet in de gaten dat MVDP hem voorbij raasde. Die had een duw nodig om zich recht te houden.

Nystrom neemt drastische beslissing: “Na Hulst stop ik ermee”

Na afloop zocht Sporza in Gavere contact met de Costa Ricaan. Die bleek zwaar ontdaan door het incident. “Ik voel me verschrikkelijk. Het was 1.000% mijn fout wat daar gebeurde. Mathieu móést mij duwen – het had zelfs harder gemoeten. Ik stond in de weg en voel mij er heel slecht over. Ik ben bezorgd om het feit dat Mathieu misschien haatberichten krijgt.”

Nystrom betuigt enorm veel spijt. “Sommige mensen sturen me dat ik dom ben, maar anderen zeggen dat Van der Poel gemeen was en mij niet hoefde te duwen. Het is afschuwelijk dat hij een negatieve impact zou ervaren door een situatie waar ik hem in bracht”, zucht hij. “Ik wou dat ik Mathieu in de ogen kon kijken om te zeggen hoezeer het mij spijt.”

Hij neemt een drastisch besluit. “Ik verdien het niet echt om hier te zijn. Ik had een droom en heb die verwezenlijkt, maar mijn fout van dinsdag is te groot voor mij om nog verder te doen. Normaal had ik de middelen om verder te gaan tot het WK. Maar nu ga ik volgende week vertrekken. Ik moet de gevolgen dragen van mijn acties, ik heb mensen teleurgesteld.”