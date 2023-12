dinsdag 26 december 2023 om 15:50

Veel incidenten in Wereldbeker Gavere: boegeroep voor Van der Poel, Van Aert botst op een fan

Halverwege de veldrit in Gavere heeft Mathieu van der Poel de dagzege al binnen handbereik. Dat betekent echter niet dat er niets meer gebeurt in de Wereldbeker-manche. Zo kreeg Van der Poel, helaas, te maken met boegeroep van enkele supporters en botste Wout van Aert op een fan.

Het was in een lastige afdaling dat Van der Poel uitgejouwd werd. De wereldkampioen leek zich er niks van aan te trekken, of er zelf extra kracht uit te putten, want de wereldkampioen bouwde zijn voorsprong nadien flink uit. Ondanks een ander incident. In een hellende strook haalde Van der Poel namelijk een achterblijver in, die niet goed oplette en plots de lijn van de leider afsneed. De Nederlander duwde zijn collega aan de kant om zijn weg voort te zetten.

In dezelfde afdaling waar het boegeroep klonk voor Van der Poel, had ook Van Aert een probleempje. Hij botste in de binnenbocht op een paaltje en kwam daarbij ook in aanraking met een supporter. De Belg kon zijn weg gelukkig snel weer voortzetten.

🚵🇧🇪 | Toch nog concurrentie voor Van der Poel? Hij moet een achterblijver opzij duwen! 💪💪 #cyclocross #Gavere 📺 Veldrijden kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/pNCZpu3nhY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 26, 2023

🚵🇧🇪 | Veel publiek, maar ook wat boegeroep als koploper Van der Poel voorbij draaft… 🤐🤐 #cyclocross #Gavere 📺 Veldrijden kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/bTRSM0t2cu — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 26, 2023