Colombiaans klimtalent Peña naar BikeExchange: “Dit is nog maar het begin”

Jesús David Peña koerst de komende twee seizoenen voor BikeExchange-Jayco. De transfer van het 21-jarige klimtalent uit Colombia konden wij in augustus al melden en nu heeft de Australische ploeg het officieel bevestigd. Peña komt over van Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas en won al twee keer de belofteneditie van de Vuelta a Colombia.

“Ik ga naar een WorldTour-ploeg en dat is altijd een droom geweest. Om dat te doen bij BikeExchange-Jayco, een ploeg die ik altijd gevolgd heb, maakt het nog specialer. Toen de kans zich voordeed, hoefde ik geen seconde na te denken en greep ik die kans meteen”, aldus Peña. “Nu begint het zware deel. Het zal niet makkelijk zijn om tegen de beste wielrenners ter wereld te koersen, maar ik ben heel gemotiveerd en dit is voor mij slechts het begin.”

Peña, die afgelopen seizoen nog tweede werd in de koninginnenrit van de Giro d’Italia U23, weet dat hij meer moet doen dan alleen trainen. “Ik moet mij goed voorbereiden, ik moet blijven leren en ik moet mij focussen op elk aspect om mijn prestaties te verbeteren”, weet hij. “Het is een kans die mijn leven zal veranderen. Ik kan niet wachten om te verhuizen naar Europa en aan dit avontuur te beginnen.”

Ploegmanager Brent Copeland ziet in Peña een groot talent. “Hij is nog steeds heel jong, maar voor zover wij hebben kunnen zien, geloven wij erin dat hij met onze hulp een solide renner kan worden voor de toekomst. We weten dat het niveau in Colombia heel hoog is, en als je de Vuelta a Colombia U23 kan winnen, betekent het dat je heel veel talent hebt. We zullen hem de best mogelijke steun geven voor zijn ontwikkeling”, zegt Copeland.