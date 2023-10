maandag 23 oktober 2023 om 11:40

Simon Yates betwist Taiwan KOM Challenge: 87 (!) kilometer aan een stuk klimmen naar 3275 meter hoogte

Simon Yates zal vrijdag meedoen aan de Taiwan KOM Challenge, een cyclo die finisht op een beklimming van 87 (!) kilometer lang. Jayco AlUla stuurt ook Jesus David Peña naar het evenement waar profs en amateurs het tegen elkaar opnemen.

De Taiwan KOM Challenge staat al sinds 2012 op het programma. De start van de 103 kilometer lange wedstrijd is in Qixingtan, de finish ligt traditiegetrouw op Mt. Hehuan. Dat betekent 87 kilometer klimmen naar een hoogte van 3275 meter. Het gemiddelde stijgingspercentage van de beklimming valt mee (3,5%), maar er zitten ook stukken van boven de 15% in.

“De Taiwain KOM Challenge is een ander soort koers dan we gewend zijn”, zegt Simon Yates op de site van Jayco AlUla. “We beginnen op zeeniveau en klimmen dan tot boven de 3000 meter. Er zijn niet veel beklimmingen als deze. Een wedstrijd doen die praktisch bestaat uit één lange beklimming, zal een interessante uitdaging zijn en totaal anders dan alles wat ik eerder heb gedaan. Ook zal het een unieke ervaring zijn om aan de start te staan met renners van allerlei niveau en van over de wereld.”

Jesus David Peña kijkt ook uit naar de koers. “Ik denk dat de wedstrijd bij me past. Ik ben een klimmer en aangezien ik uit Colombia kom, ben ik gewend aan de beklimming op hoogte”, aldus de 23-jarige renner, die dit jaar een etappe in de Ronde van Slovenië won.

Vincenzo Nibali

Het is nog niet bekend welke andere profs Yates en Peña zullen treffen in Taiwan. Vorig jaar ging de zege (voor de vierde keer) naar de Deen John Ebsen, die in het verleden nog een tijdje prof was bij Androni Giocattoli-Sidermec en One Pro Cycling. Ook Anthon Charmig en Vincenzo Nibali staan op de erelijst. Laatstgenoemde won de Taiwan KOM Challenge in 2017 en heeft nog altijd het record van de snelste beklimming: drie uur, 19 minuten en 54 seconden.