Rozetruidrager Ayuso ook ongenaakbaar in koninginnenrit Giro d’Italia U23

De koninginnenrit in de Giro d’Italia U23, met aankomst op de beklimming naar Lago di Campo Moro, is gewonnen door Juan Ayuso. De nog altijd maar 18-jarige Spanjaard van Team Colpack Ballan bleek andermaal de sterkste klimmer en wist zo zijn voorsprong in het klassement nog wat verder uit te breiden.

Voor de renners in de Giro d’Italia U23 was het vandaag de dag van de waarheid. De zevende etappe, van Sondrio naar Lanzada Diga di Campo Moro, konden we gerust omdopen tot koninginnenrit van de ronde. De beklimmingen naar Monastero en Triangia waren pittige voorgerechten in aanloop naar de dertig kilometer lange slotklim naar Lago di Campo Moro (de enige klim van buitencategorie deze ronde), met zijn top op 2.020 meter boven zeeniveau.

Vroege vlucht keurt Italiaans

Het peloton, met rozetruidrager Juan Ayuso op de eerste rij, reed omstreeks 12.40 uur het centrum van Sondrio uit om te beginnen aan de net geen 120 kilometer lange bergetappe. De vlucht van de dag werd gevormd na goed dertig kilometer koers. Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli ASD), Federico Guzzo en Gabriele Benedetti (Zalf Euromobil Fior), Leandro Masotto (Iseo Serrature-Rime-Carnovali) en Alessandro Santaromita (Velo Club Mendrisio) waren de avonturiers met dienst.

De voorsprong van Petrelli, Guzzo, Benedetti, Masotto en Santaromita liep op een bepaald moment op tot om en nabij de vier minuten, maar de Italianen bleken al snel vijf vogels voor de spreekwoordelijke kat. In aanloop naar de slotklim naar Lago di Campo Moro spatte de kopgroep uiteen en bleven Benedetti, Petrelli en Santaromita als sterkste klimmers over. De groep der favorieten naderde echter met rasse schreden en eenmaal op de slotklim werden de laatste avonturiers tot de orde geroepen.

De groep der favorieten werd vervolgens al snel stevig uitgedund tot een man of vijftien. Het was wachten op een eerste versnelling van een van de favorieten en die kwam er van Jesus David Peña. De 21-jarige Colombiaanse pocketklimmer, eerder dit jaar al winnaar van de Ronde van Colombia voor beloften, werd geschaduwd door leider Ayuso, de Belg Henri Vandenabeele, Brit Thomas Gloag, Noor Tobias Johannessen en de Italiaan Alessandro Verre.

Ontketende Ayuso boekt derde ritzege

Vervolgens was het aan Ayuso om aan de boom te schudden en het Spaanse toptalent slaagde erin om de meeste tegenstrevers uit het wiel te rijden. Alleen Peña wist zijn wagonnetje aan te haken, maar moest niet veel later voor zijn eigen tempo kiezen en zo kreeg de ongenaakbare Ayuso vrij baan richting de finish. De ontketende rozetruidrager reed alsmaar verder weg en kwam uiteindelijk met voorsprong over de finish, goed voor zijn derde ritzege in deze Giro d’Italia U23.