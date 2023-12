zondag 10 december 2023 om 08:55

Cofidis-manager haalt na transfer van Cian Uijtdebroeks uit naar Richard Plugge: “Ga weg!”

Er is sinds zaterdag veel te doen over de transfer van Cian Uijtdebroeks van BORA-hansgrohe naar Jumbo-Visma. De Nederlandse formatie presenteerde de Belgische klimmer als nieuwste aanwinst, maar BORA-hansgrohe liet daarop weten dat Uijtdebroeks nog tot 31 december 2024 onder contract ligt bij de Duitse formatie. Nu mengt ook Cédric Vasseur, de teambaas van Cofidis, zich in de debatten.

Vasseur is not amused met de gang van zaken en richt zijn woede op Richard Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma, dat vanaf volgend seizoen door het leven gaat als Visma | Lease a Bike. “Wat is dit nu weer als voorzitter van de AIGCP (Plugge is ook voorzitter van de belangenvereniging voor professionele wielerploegen, red.)??? Respecteer de regels en neem onmiddellijk ontslag!!! Ga weg”, trekt de Fransman fel van leer op X.

Hoe zit het nu precies?

Zaterdagmiddag kwam Jumbo-Visma met de verrassende aankondiging dat Cian Uijtdebroeks vanaf 2024 zal uitkomen voor de Nederlandse equipe. De 20-jarige renner had (of heeft) nochtans een doorlopend contract bij zijn huidige werkgever BORA-hansgrohe. Uijtdebroeks zoekt na twee seizoenen echter andere oorden op en heeft bij Jumbo-Visma een contract getekend tot eind 2027.

Of toch niet? BORA-hansgrohe was er als de kippen bij om te reageren. De ploeg ontkent de transfer en laat middels een statement weten dat Uijtdebroeks ook volgend seizoen deel van het team zal blijven. “Cian is en zal een lid van BORA-hansgrohe blijven in het volgende seizoen. Hij is contractueel verbonden aan ons tot 31 december 2024”, houdt BORA-hansgrohe zijn poot stijf.

Het management van Cian Uijtdebroeks geeft dan weer aan dat zijn contract bij BORA-hansgrohe wel degelijk is beëindigd. Daarnaast geven ze aan dat juridische procedures zijn opgestart en dat ook de UCI op hoogte is gebracht van de situatie. Uijtdebroeks heeft de reactie van zijn management ook zelf gedeeld op zijn sociale media. “Natuurlijk is Cian enthousiast en kijkt hij uit naar zijn samenwerking met Visma | Lease a Bike”, klinkt het.