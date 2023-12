zaterdag 9 december 2023 om 18:51

BORA-hansgrohe ontkent transfer Cian Uijtdebroeks: “Hij zal volgend seizoen nog voor ons rijden”

BORA-hansgrohe heeft met een statement gereageerd op de transfer van Cian Uijtdebroeks naar Jumbo-Visma. Het Duitse WorldTeam ontkent de transfer en laat weten dat Uijtdebroeks ‘ook volgend seizoen deel van het team zal blijven.’

Zaterdagnamiddag maakte Jumbo-Visma zelf bekend dat Uijtdebroeks vanaf 2024 voor de Nederlandse ploeg in actie zal komen. De Belg heeft een contract getekend tot het einde van 2027 en was daar zelf heel blij mee. “Ik ben zeer verheugd om bij Visma | Lease a Bike te tekenen. Ze hebben de afgelopen jaren bewezen een toonaangevende ploeg te zijn. Het is een eer om te leren van jongens als Jonas, Wout en Sepp. Ik kijk ernaar uit om te beginnen.”

Enkele uren later komt BORA-hansgrohe met een verrassend statement naar buiten. “Cian is en zal een lid van BORA-hansgrohe blijven in het volgende seizoen. Hij is contractueel verbonden aan ons tot 31 december 2024”, reageert het team fel.

Statement concerning today's news from Jumbo – Visma regarding our rider Cian Uijtdebroeks



Cian is and will remain a member of BORA – hansgrohe, also in the coming 2024 season. He is contractually bound with us until 31 December 2024.

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) December 9, 2023