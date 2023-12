zaterdag 9 december 2023 om 17:19

Cian Uijtdebroeks verlaat BORA-hansgrohe en trekt nu al naar Jumbo-Visma

Cian Uijtdebroeks heeft een contract getekend bij Jumbo-Visma. De jonge Belg had nog een contract bij BORA-hansgrohe, maar trekt nu al naar de Nederlandse ploeg. Uijtdebroeks zal tot het einde van 2027 bij Visma | Lease a Bike, zoals het team volgend jaar zal heten, blijven.

Er waren de laatste weken en maanden al heel wat geruchten dat Uijtdebroeks niet tevreden was bij BORA-hansgrohe. De talentvolle klimmer sprak zich in de Vuelta a España nog uit over de vreemde situatie met zijn ploeggenoot Aleksandr Vlasov en later gaf hij openlijk commentaar op het materiaal. Meerdere ploegen waren vervolgens geïnteresseerd om Uijtdebroeks over te nemen, een transfer hing met andere woorden in de lucht.

Zo was er ook interesse van Jumbo-Visma. “Wij zijn inderdaad geïnteresseerd in Cian. Dat waren we al toen hij nog junior was. Toen hebben we al met hem gesproken. Maar zoals gezegd, hij heeft een contract”, vertelde CEO Richard Plugge recent in gesprek met HLN.

Toekomstige leider

“We volgen Cian al sinds zijn juniorentijd”, bevestigt sportief directeur Merijn Zeeman nu. “Toen de kans zich voordeed om Cian te contracteren, hebben we niet geaarzeld. Cian past perfect in ons team. Hij wil zich op alle vlakken ontwikkelen. We zijn blij dat hij voor ons en onze aanpak heeft gekozen.”

“De komende jaren zal de focus liggen op verbetering en groei. Hij kan leren van onze toppers zoals Jonas Vingegaard, Wout van Aert en Sepp Kuss. We zien Cian als een toekomstige leider van onze ploeg”, besluit Zeeman.

‘Een eer’ voor Uijtdebroeks

Uijtdebroeks geeft zelf ook een woordje uitleg bij zijn verrassende transfer. “Ik ben zeer verheugd om bij Visma | Lease a Bike te tekenen. Ze hebben de afgelopen jaren bewezen een toonaangevende ploeg te zijn. In 2023 hadden ze natuurlijk een fantastisch seizoen met het winnen van de drie grote rondes. Het is een eer om te leren van jongens als Jonas, Wout en Sepp. Ik kijk ernaar uit om te beginnen.”