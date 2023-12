zaterdag 9 december 2023 om 19:48

Management Cian Uijtdebroeks mengt zich: “Hebben juridische procedures opgestart”

Het management van Cian Uijtdebroeks geeft aan dat zijn contract bij BORA-hansgrohe wel degelijk is beëindigd. Daarnaast geven ze aan dat juridische procedures zijn opgestart en dat ook de UCI op hoogte is gebracht van de situatie. Uijtdebroeks heeft de reactie van zijn management ook zelf gedeeld op zijn sociale media.

“De overeenkomst tussen Cian Uijtdebroeks en BORA-hansgrohe is beëindigd op 1 december 2023. Juridische procedures zijn opgestart door Cian en de UCI is op hoogte gebracht van het stopzetten van het contract. Cian heeft vertrouwen over de uitkomst van de lopende procedure en zal op dit moment geen commentaar leveren. Natuurlijk is Cian enthousiast en kijkt hij uit naar zijn samenwerking met Visma | Lease a Bike”, klinkt het.

Het management van Uijtdebroeks voelt zich genoodzaakt om te reageren nadat BORA-hansgrohe het nieuws ontkende dat de Belgische klimmer volgend seizoen zal uitkomen voor Visma | Lease a Bike. “Cian is en zal een lid van BORA-hansgrohe blijven in het volgende seizoen. Hij is contractueel verbonden aan ons tot 31 december 2024”, bracht de Duitse ploeg naar buiten.