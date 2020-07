Marianne Vos maakt zich geen zorgen over toekomst CCC-Liv woensdag 22 juli 2020 om 11:34

Marianne Vos maakt zich geen zorgen over de toekomst van haar ploeg CCC-Liv. Hoofdsponsor CCC trok bij de mannen de geldkraan dicht, maar de vrouwen hoeven niet te vrezen dat de sponsoring wordt stopgezet. Vos vertelt aan de NOS dat de ploeg zekerheid heeft gekregen over de toekomst.

“Ons management heeft ons op de hoogte gehouden en het baart ze geen zorgen. Dus dat is mooi”, geeft Vos aan. “Vanuit de ploegleiding is er zekerheid in gegeven. Dat is prettig.”

De drievoudig wereldkampioene op de weg staat aan de vooravond van haar rentree. Vos begint morgen in het Baskenland aan een drieluik eendagskoersen. Vos kijkt uit naar de herstart. “Ik voel mij ontzettend goed”, aldus Vos. “Spannend hoe iedereen ervoor staat en hoe het gaat verlopen. Ik denk dat iedereen er wel naar uit heeft gekeken om weer in actie te komen”, aldus Vos.

Herstel

De 33-jarige Vos werd in januari nog geopereerd aan haar linkerlies, waarna zij zes weken de fiets moest laten staan. “Mijn herstel verliep heel goed. Eigenlijk was ik eind maart, begin april alweer klaar voor de eerste koers”, blikt zij terug. “Zelden heb ik een periode gehad waarin ik zo goed heb kunnen trainen. Met voldoende rust, dus ik ben niet bang voor een terugval na mijn blessure.”

Vos kan de komende maanden flink aan de bak. “Het seizoen is eigenlijk in twee maanden gepropt. Als alles doorgaat, heb je een hele drukke periode”, aldus Vos. Parijs-Roubaix voor vrouwen staat daarbij hoog op haar verlanglijstje. “Heel mooi dat deze is toegevoegd aan de kalender. Maar ik weet nog niet hoe goed die wedstrijd mij zal liggen. Het vergt een hele specifieke voorbereiding, maar het lijkt me wel heel mooi.”

Donderdag wacht eerst de Emakumeen Nafarroako Klasikoa, waar zij onder meer Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten tegenkomt. “Er worden veel maatregelen getroffen. Zowel vanuit de organisatie, de internationale wielerbond als de teams. Er worden protocollen gevolgd, waardoor het veilig moet zijn. Sport is heel mooi. We willen niets liever dan koersen, maar het moet wel verantwoord zijn.”