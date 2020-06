CCC-manager Ochowicz praat met zes partijen: “Coronacrisis biedt ons kansen”

De tijd begint te dringen voor CCC-teameigenaar Jim Ochowicz. De 68-jarige Amerikaan is met zijn bedrijf Continuum Sports houder van de WorldTour-licentie en is hard op zoek naar een nieuwe sponsor voor volgend jaar. “Op dit moment hebben we nog niets”, vertelt Ochowicz in een online meeting waar WielerFlits onderdeel van was.

De Poolse schoenenboer CCC liet op 8 juni weten haar tot eind 2021 lopende overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Het bedrijf is hard geraakt door de coronacrisis. Een bittere pil voor het team van kopmannen Greg Van Avermaet, Matteo Trentin en Ilnur Zakarin. Wonderwel verscheen binnen een week in La Gazzetta dello Sport het bericht dat Rally Health (het bedrijf sponsort al een mannen- en vrouwenprofploeg op ProTeam-niveau) geïnteresseerd zou zijn in een overname. Het Nieuwsblad deed daar nog een schepje bovenop door te reppen over een budget van om en nabij twintig miljoen euro.

Wat lees je in dit interview?

Ochowicz kan niets kwijt over de Rally-geruchten

“De coronacrisis is een goede situatie voor het wielrennen”

Ochowicz stelt geen deadline voor zijn zoektocht

“Renners zijn niet bezig met 2021, richten zich op hervatten kalender”

Ochowicz is concreet met zes partijen in gesprek

“Primair willen we de WorldTour-mannenploeg verkopen”

Greg Van Avermaet heeft gesprekken met andere teams geopend

“Maar we willen hem het liefst zelf houden”

Crisis als voordeel

Ochowicz wenste niet op vragen rondom Rally Health in te gaan en wijst op een situatie in 2018. Na het overlijden van BMC-eigenaar Andy Rihs moest de Amerikaan ook op zoek naar een nieuwe sponsor. “Twee jaar terug stonden we op dit moment in dezelfde schoenen”, stelt Ochowicz. “Gedurende die tijd gingen er veel geruchten. Dat hielp soms niet, omdat sommige mensen of partijen toen dachten dat we al een sponsor hadden. Maar dat was niet waar. Daarom hangen we ook nu niet aan de grote klok met welke partijen we praten. Maar het is niets nieuws. Een sponsorzoektocht is een never-ending project in de wielersport.”

Toentertijd werd er op de eerste rustdag van de Tour de France een overeenkomst bekendgemaakt met CCC, dat toen al jarenlang een Pools ProContinental-team sponsorde. Op papier was dat destijds weliswaar geen fusie, maar in de praktijk kwam het daar wel op neer. Eenzelfde scenario zou met Rally Health voor de hand kunnen liggen. Maar wat de zoektocht voor Ochowicz verder bemoeilijkt, is de klap die veel bedrijven krijgen van de coronacrisis. “Economisch is het heel lastig om nu een sponsor te vinden. Anderzijds biedt het ook kansen. Zeker voor bedrijven die misschien niet zo bekend zijn met wielrennen.”

De Amerikaan, ooit oprichter van het vermaarde 7 Eleven, toont zich optimistisch. “Dinsdag was ik bij een grotere fietswinkel in Milwaukee. Daar konden ze amper aan fietsen komen, omdat de vraag naar racefietsen nu extreem hoog is. Wereldwijd veroorzaakt deze pandemie een explosie aan verkopen voor de fietsindustrie. Voor onze sport is het goed. Voor mij is dat in gesprekken met potentiële sponsors ook een sterk wapen. Ze houden van het fietsverhaal. Het is gezond, je kunt je ermee voortbewegen. Over heel de wereld willen gemeenschappen hieraan meedoen. Het is een goede situatie voor het wielrennen.”

“De kansen voor het wielrennen wegen misschien wel zwaarder dan die van andere grote sporten”, gaat Ochowicz verder. “Ik heb er vertrouwen in dat wij dit jaar nog de mogelijkheid hebben om te koersen en dus zichtbaarheid voor sponsors kunnen genereren, terwijl andere sporten worstelen om een manier te vinden waarop ze kunnen hervatten. Dat is positief voor ons. Ik kijk ook uit naar het moment wanneer de wedstrijden beginnen. Het is een onderdeel van het proces om sponsors te overtuigen in ons team te investeren. Daarom ben ik ervan overtuigd dat, als we eenmaal koersen, de kans groter is dat we een deal sluiten.”

Vertrouwen in een goede afloop

Door het coronavirus belooft het uit te draaien op een gek, niet-traditioneel wielerjaar. De teammanager geeft zichzelf daarom ook nog eventjes tijd. “Ik heb geen deadlines. Die zijn dit jaar niets waard. De Tour de France is pas in september; dat duurt nog twee maanden. Maar als je het toch wilt noemen: als je een team wilt vormen in 2021, dan is 31 december 2020 onze deadline. De wielerkalender is veranderd, het zakenleven is veranderd. Niets is meer hetzelfde als je dat vergelijkt met een jaar geleden. En morgen kan het ook plots anders zijn. Deadlines stellen heeft dus geen zin, want die zijn dit jaar uiterst variabel.”

De vraag is alleen of de renners bereid zijn om zo lang te wachten. Want ondanks dat Ochowicz het afzwakt, zijn andere teams op de achtergrond al volop bezig om hun selecties voor 2021 te versterken. “Iedereen bij ons mag de opties onderzoeken om voor een andere ploeg te kiezen, als ze daartoe de behoefte hebben. Maar we hebben net een lange break achter de rug. De laatste wedstrijd die we reden was Kuurne-Brussel-Kuurne. Ik vind dat CCC significant verbeterd was in die periode ten opzichte van 2019. Daarom ben ik van mening dat onze coureurs meer uitkijken naar het opnieuw kunnen koersen, dan dat ze nadenken over het seizoen 2021. Sinds ze jeugdrenner zijn doen ze namelijk niets anders dan fietsen.”

Hij stipt aan dat het trainen op smarttrainers, alleen dezelfde wegen of zelfs helemaal niet kunnen fietsen, hebben gezorgd voor verlangen naar de koers. “Voor een professionele atleet is deze hele coronapauze behoorlijk frustrerend geweest”, denkt de Amerikaan. “De meeste jongens – ik heb ze allemaal gesproken – zijn veel meer gefocust op terug koersen. Natuurlijk willen zij ook volgend jaar nog deel uitmaken van het peloton. Maar al onze jongens zijn goede coureurs, goede atleten en erg capabel. Zij vinden hoe dan ook een ploeg voor volgend jaar, wat er ook gebeurt met ons team. Ik vertrouw erop dat het goed komt.”

Op dit moment is Och met zes mogelijke sponsors in gesprek. “Dat aantal is nu zes, maar ze komen en gaan. Na deze meeting heb ik twee telefoontjes met geïnteresseerde partijen. Hoe concreet dat is, weet ik niet. Maar ik heb wel regelmatig telefoontjes met een aantal verschillende mensen uit verschillende landen van verschillende soorten bedrijven. Die komen wekelijks voorbij. Sommige van die partijen hebben de gesprekken reeds beëindigd en sommige nieuwen zijn erbij gekomen. Dat proces blijft lopen, al zijn er een aantal die al een tijdje blijven hangen. Maar dit soort beslissingen neem je niet over een nacht ijs.”

‘Alleen met de mannenploeg op de markt’

Volgens Ochowicz gaat het proces van de verkenningsfase tot het uiteindelijk zetten van de handtekeningen wel langzamer door de gevolgen van de maatregelen omtrent het coronavirus. De Amerikaan maakt zich echter voorlopig nog geen zorgen. “Wij hebben echt iets unieks in onze handen. Iets dat niet beschikbaar is voor een partij die zo maar iets wil doen in de wielersport. Met Continuum Sports hebben we een WorldTour-licentie bij de UCI. Daar zijn we de komende twee jaar ook nog van verzekerd. Dat heeft voor sponsors waarde. Wij gaan de Tour de France rijden in 2021 en 2022. Dat statement kunnen we maken.”

Zonder die licentie kunnen anderen die belofte niet doen, meent Ochowicz. “Er zijn op dit moment geen andere teams die in onze situatie verkeren. Mitchelton-Scott lijkt hun financiële problemen te hebben opgelost met een nieuwe sponsor. Wij zijn daarom de enige club in de WorldTour die op dit moment op zoek is naar een titelsponsor. Dat geeft ons een unieke onderhandelingspositie. Als een bedrijf iets met wielrennen wil gaan doen en meteen wil instappen op het allerhoogste niveau, dan zijn wij voor hen een kans. Met de garantie dat we de Tour, Parijs-Roubaix, de Giro d’Italia en al die andere grote koersen kunnen doen.”

In zijn verhaal praat de Amerikaan wel steeds over het WorldTour-team. Dat terwijl de opleidingsploeg van CCC met de talentvolle sprinter Stanisław Aniołkowski (23) en het Russische klimtalent Savva Novikov met dezelfde problemen kampt. “Ik ben altijd geïnteresseerd in een opleidingsploeg”, zegt Ochowicz. “Maar ik weet niet of die mee kan. Dat hangt af van de nieuwe sponsor. En dan is er ook nog de mogelijkheid dat het vrouwenteam meegaat. Op dit moment is er een erg goede CCC-ploeg bij de vrouwen (het team van Marianne Vos en Ashleigh Moolman, red.). Hun toekomst is ook nog onbekend.”

“Het hangt echt af van het bedrijf dat in ons verhaal stapt”, gaat de teammanager verder. “Waar ligt hun interesse qua opleidingsploeg of een vrouwenformatie? Of misschien ligt dat wel in een equipe voor gravelwedstrijden of in het mountainbiken. Maar primair proberen we de WorldTour-ploeg bij de mannen te verkopen. Daar proberen we een deal te sluiten die op z’n minst onze toekomst voor drie jaar garandeert. Dan heb je het wel over veel geld. Maar ik begin het gevoel te krijgen dat het ons waarschijnlijk lukt om een sponsor te vinden, nog voordat de Tour de France begint. Of het lukt of niet, zal de toekomst ons uitwijzen.”

Greg Van Avermaet praat met andere teams

‘De een z’n dood is de ander z’n brood’, luidt een bekend gezegde. Het is ook daadwerkelijk zo. Want ondanks de focus die de CCC-renners volgens Ochowicz op het huidige seizoen hebben, trekken andere teams weldegelijk aan zijn manschappen. “Velen hebben al aanbiedingen van andere teams gehad”, stelt de teammanager vast. “Maar zij en ook wij hebben ervoor gekozen om dat voorlopig in de ijskast te zetten, totdat we wat houvast hebben. Dat hebben we niet totdat we bekendmaken dat er een nieuwe sponsor is. Of totdat de renners zichzelf laten zien tijdens de wedstrijden op de hernieuwde kalender.”

Een van de coureurs die goed in de markt ligt, is Ochowicz’ boegbeeld Greg Van Avermaet. De regerend olympisch kampioen geeft idealiter de voorkeur aan een langer verblijf als het team een nieuwe sponsor vindt. Bovendien loopt zijn contract nog tot eind 2021. “Wij willen hem graag houden”, windt de Amerikaan er geen doekjes om. “Hij verdedigt in Tokio volgend jaar zijn titel. Voor iedere ploeg is dat waardevol. Daarnaast behoort hij tot de beste renners voor de klassiekers, hij is fantastisch in ploegentijdritten, hij kan de koers geweldig lezen en greep meermaals het geel in de Tour door kansen te pakken die anderen misten.”

De toekomst lacht de Belg toe, vindt zijn teammanager. “Maar wij hopen die voordelen en zijn overwinningen wel bij onze organisatie te houden. Greg is echter wel de laatste die zich zorgen hoeft te maken dat hij zonder ploeg komt. Als een van onze renners een aanbieding krijgt van een andere ploeg, dan help ik ze met de keuze die ze moeten maken. Maar zoals gezegd: de meesten kijken uit naar het hervatten van de competitie. Ik denk dat er niet veel beslissingen gaan vallen in juni en juli. Daarna begint het normale scenario. In de Tour is iedereen nerveus en begin je met het afsluiten van onderhandelingen. Da’s pas september.”

Mocht Van Avermaet een niet te weigeren voorstel krijgen, dan wil Ochowicz daar met hem over in gesprek gaan. “Waarschijnlijk houd ik hem dan niet tegen. Maar dat kan ik nu niet met zekerheid zeggen. Ik weet wel dat hij in gesprek is met andere partijen. Dat is prima, dat begrijp ik wel. Ik heb er geen problemen mee dat hij of andere renners dat doen. Alleen denk ik niet dat Greg snel zijn conclusie trekt. We werken al langere tijd samen. We respecteren elkaar, zowel professioneel als vrienden. Ik zal niet een keer ontwaken en lezen dat Greg ergens anders heeft getekend, zonder dat ik het weet. Dat gaat niet gebeuren.”