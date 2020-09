Victor Campenaerts na vertrek sponsor NTT: “Ik kijk naar een nieuw team” dinsdag 29 september 2020 om 11:44

Victor Campenaerts heeft nog een doorlopend contract bij NTT Pro Cycling. Maar nu bekend is geworden dat de ploeg op zoek moet naar een nieuwe hoofdsponsor, is ook de toekomst van de werelduurrecordhouder plots onzeker.

Campenaerts hield daar al even rekening mee, vertelde hij aan Sporza. “Omdat het goede nieuws al even op zich liet wachten. Het zou heel mooi zijn als er een nieuwe sponsor zou komen, maar het is vijf over twaalf. Ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om een nieuwe sponsor te strikken. Ik kijk uiteraard uit naar een nieuw team, omdat ik profwielrenner wil blijven. Een nieuwe sponsor zou ideaal zijn, maar ik kan er niet eindeloos op blijven wachten.”

Gisteren bevestigde NTT Pro Cycling dat het voortbestaan van de ploeg onzeker is. De ploeg is op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor omdat telecombedrijf NTT het contract niet verlengt. Het team liet weten heel teleurgesteld te zijn, maar zegt te willen vechten voor haar voortbestaan.

‘Veel opties zullen er niet zijn’

Campenaerts, die vorig jaar een driejarig contract tekende bij de ploeg, beseft dat het geen gemakkelijk moment is om van ploeg te veranderen. “Ook CCC zit in de problemen en veel ploegen zijn al gevormd. Veel opties zullen er niet zijn. Ik denk dat er wel ergens een plek zal zijn voor mij, hopelijk bij een ploeg waar ik me goed bij zal voelen. Het is niet volgens plan voor mij en ik had het liever ook anders gezien. Maar ik kan er weinig aan veranderen.”

Zaterdag gaat hij van start in zijn vierde opeenvolgende Giro d’Italia. “Hopelijk rijd ik een goede Giro: dat kan helpen om een nieuwe sponsor aan te trekken of kan me goede papieren bezorgen voor een nieuwe ploeg.”