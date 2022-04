Christoph Roodhooft haalt uit naar Richard Plugge: “Specialist in het uitkramen van onzin”

Christoph Roodhooft, ploegmanager van Alpecin-Fenix, heeft in gesprek met Het Nieuwsblad fel uitgehaald naar Jumbo-Visma-baas Richard Plugge. Volgens de voormalig beroepsrenner kraamt Plugge onzin uit en speelden hij en zijn WorldTeam verstoppertje over de rol van Wout van Aert in Parijs-Roubaix.

Roodhooft werd gevraagd naar de status waarmee Van Aert aan de start verscheen van Parijs-Roubaix. Na een coronabesmetting, opgelopen in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen, keerde het kopstuk van de Nederlandse ploeg terug in wedstrijdverband. In een dienende rol, zo werd gezegd. Uiteindelijk reed de drievoudige wereldkampioen veldrijden naar de tweede plaats op de beroemde velodroom van Roubaix.

Onzin

“Dat kun je beter aan Plugge vragen”, antwoordde Roodhooft desgevraagd. “Hij is een specialist in het uitkramen van onzin en zich daar dan achteraf op Twitter of via via voor te excuseren. Wij spelen geen verstoppertje. Als Mathieu (Van der Poel, red.) in laatste instantie aan de selectie voor Milaan-San Remo wordt toegevoegd, dan is dat ook zo. Waarom zou Van Aert naar Roubaix komen om een bijrol te vertolken? Dat is toch te gek voor woorden.”

Ook ergerde Roodhooft zich aan het gedrag van Jumbo-Visma vorige week zondag in de Amstel Gold Race. “In de Amstel worden zij derde met Benoot, maar hebben wij wel als ploeg gereden terwijl zij achterover kwamen leunen. Zij hadden daar net zo goed een kopman als wij. Dat is toch een zielige denkwijze. Waarom verstoppertje spelen met Van Aert terwijl iedereen weet dat die voor een resultaat komt. Dat is toch logisch.”

“Zomaar half-half naar een koers komen, dat kan je met zo’n coureur toch niet maken”, gaat de ploegmanager verder. “Ik verwijt Jumbo niks en heb geen problemen met hen, maar ik snap niet dat je zo’n denkwijze hanteert.”

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat Roodhooft en Plugge botsen. Dat gebeurde ook al na de afgelopen editie van Milaan-San Remo. Na La Classicissima deelde Plugge een sneer uit aan Alpecin-Fenix, nadat hij de koerstactiek van de Belgische ploeg niet begreep. Volgens de Nederlander had het team geen verantwoordelijkheid genomen. Roodhooft reageerde verbaasd. “Waarom noemt hij ons?”, vroeg hij zich af.

“Bovendien hebben wij niet gevraagd dat Jos van Emden het werk alleen voor zijn rekening zou nemen. En er is tijdens de koers geen enkele vraag gekomen om een mannetje bij te zetten. Trouwens… Zagen jullie Parijs-Nice? Het was toch Jumbo-Visma dat daar de lakens uitdeelde. Dan moeten wij ons nu toch niet schuldig voelen? En dat gevoel heb ik ook niet”, vertelde de ploegmanager van Alpecin-Fenix toen.