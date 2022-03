Richard Plugge over Alpecin-Fenix: “Ik snap hun koerstactiek echt niet”

Richard Plugge heeft na afloop van Milaan-San Remo een sneer uitgedeeld aan het adres van Alpecin-Fenix. De manager van Jumbo-Visma begreep de koerstactiek niet van de Belgische ploeg. “Dan vraag ik me af of ze nou willen winnen of niet?”

Plugge gaf ook zijn complimenten aan hun hardrijder Jos van Emden. “Hij reed 250 kilometer alleen op kop van het peloton. Dat Quick.Step-Alpha Vinyl vandaag niet hielp, kan ik nog begrijpens. Maar van Alpecin-Fenix snap ik dat niet. Dan denk ik: ‘Wil je nou winnen of waar rij je eigenlijk voor?’ Maar het maakt niet uit, wij hebben onze verantwoordelijkheid wél genomen”, aldus een strenge Plugge bij HLN.

De teammanager wist op voorhand dat ze rekening moesten houden met Mathieu van der Poel. “Als hij start, doet hij altijd mee om te winnen. Dit is geen wedstrijd waar je zomaar eventjes gaat trainen. We wisten allemaal dat hij zou meedoen om de overwinning. Dat is mooi, want we hebben hem nodig in het wielrennen.”

“Het is wat het is, dit was weer een wijze les. Straks is Quick-Step Alpha Vinyl wel terug op volledige sterkte en dan hebben wij er wél een bondgenoot bij.”