CCC-baas: “We zullen ons moeten terugtrekken nu er niet gefietst wordt” vrijdag 3 april 2020 om 12:35

De toekomst van de CCC-ploeg hangt aan een zijden draadje. CCC-eigenaar Dariusz Miłek vertelde in een videoconferentie met Poolse journalisten dat hij onder het sponsorcontract uit wil nu de renners van zijn team niet kunnen fietsen.

Schoenengigant CCC verkeert vanwege de coronacrisis in financieel zwaar weer. Het zag zijn omzet en beurskoers kelderen. Het bedrijf communiceerde daarom dat het moet snijden in de kosten. Nu blijkt dat ook het geheel stopzetten van de ploeg een optie is. “We hebben een contract dat ons verplicht voor dit jaar en voor het volgende, maar het bedrijf moet en wil het tegen lage kosten terugtrekken, omdat de fietsers simpelweg geen diensten verlenen”, wordt Miłek geciteerd in Poolse media.

Doordat er geen wedstrijden zijn, kan de ploeg geen reclame maken voor zijn bedrijf. “We hebben geen 265 wedstrijddagen bij Eurosport meer”, rekent hij uit. “Het heeft dus geen zin om in deze sponsoring te investeren, omdat we er geen baat bij hebben”, klinkt het.

Kopman Greg Van Avermaet verklaarde al bereid te zijn om salaris in te leveren. Renners en personeel worden later vandaag nader geïnformeerd over de toekomst van het team.

Update 13:30

Het Belgische VTM meldt dat het contract van driekwart van het personeel wordt stopgezet. Aan de renners is gevraagd om 80 procent van hun loon in te leveren.