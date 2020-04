Ook CCC in slechte papieren: “Met de grove bijl door onze sportsponsoring” donderdag 2 april 2020 om 18:45

Schoenenfabrikant CCC verkeert al enige tijd in financiële problemen. De coronacrisis maakt de situatie nog erger. Grote baas Dariusz Milek laat weten dat zware bezuinigingen op til zijn en dat ook de gesponsorde sportprojecten niet zullen ontsnappen.

Vandaag heeft het management van de schoenenfabrikant, waaronder Dariusz Miłek, in een videoconferentie verteld dat er fors moet bespaard worden. “En dat zal niet met een knipmes, maar met de grove bijl zijn”, klonk het. Beslissingen worden de komende weken genomen. Ze zullen pijnlijk, maar in deze situatie noodzakelijk zijn.” Oorzaak: een dalende omzet (9 procent in het eerste kwartaal van 2020 in vergelijking met 2019) en een kelderende beurswaarde (min 80 procent).

“We vechten nu voor ons bedrijf. Het zou immoreel zijn om de personeelskosten te verlagen en tegelijkertijd de sponsoring van wielerteams te handhaven”, klinkt het meteen vrij concreet op de Poolse site Rowery.org. CCC sponsort wielerteams sinds 2000. In 2019 nam Milek de structuur van het BMC-team over en creëerde het eerste Poolse WorldTourteam. Tegelijkertijd verscheen het logo op de shirts van het damesteam CCC-Liv en het opleidingsteam CCC Development.