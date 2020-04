Greg Van Avermaet: “We staan open voor een salarisverlaging” vrijdag 3 april 2020 om 08:28

Greg Van Avermaet heeft begripvol gereageerd op het nieuws dat de sponsor van zijn ploeg in de problemen zit. Aan Sporza vertelt hij dat hij en zijn ploeggenoten open staan voor een salarisverlaging.

“Als je gesponsord wordt door een supermarkt, dan hoef je wellicht niet te vrezen voor een salarisverlaging. Maar onze sponsors CCC en Giant zien af door deze crisis”, aldus Van Avermaet.

De renners van de ploeg staan open voor een salarisverlaging. “Het is normaal in deze tijden. Ik doe mijn job niet voor 100 procent omdat ik niet kan koersen. We moeten loyaal zijn tegenover onze sponsors en we moeten hen steunen in deze crisis.”

Van Avermaet is zondag een van de deelnemers aan de virtuele Ronde van Vlaanderen. Hij is nochtans geen fan van binnen fietsen. “Het moet al gesneeuwd hebben voordat ik op de rollen kruip. Dat is dan meestal voor een halfuurtje”, bekent hij. “Renners die een goede korte tijdrit in de benen hebben, kunnen in het voordeel zijn. Dan denk ik aan De Gendt en Evenepoel. Maar het zijn allemaal geen sukkelaars. Hopelijk kan ik zelf ook iets laten zien.”

Eeder kondigden Lotto Soudal, Astana en Bahrain-Merida al aan dat renners (vrijwillig of verplicht) salaris inleveren.