‘Carapaz in beeld als vervanger voor geblesseerde Bernal in Tour’ dinsdag 18 augustus 2020 om 10:47

De vraagtekens vliegen in het rond bij Team Ineos, met de Tour de France die over minder dan twee weken begint. Vanwege de rugblessure van beoogd kopman Egan Bernal denkt de Britse formatie er zelfs aan om Richard Carapaz bij de Tourploeg te halen. Dat meldt La Gazzetta dello Sport.

Carapaz stond aanvankelijk niet op de nominatie voor een plekje in de selectie voor de Tour de France. De Girowinnaar van vorig jaar, overgekomen van Movistar, zou dit jaar zijn titel verdedigen in Italië. Maar de onzekere situatie rond de drie kopmannen van de ploeg (Bernal stapte geblesseerd af in de Dauphiné, Geraint Thomas en Chris Froome toonden geen vorm) zet het management dus aan het denken.

De 27-jarige Ecuadoriaan won twee weken geleden een etappe in de Ronde van Polen, maar viel een dag later uit na een valpartij. In de Ronde van Lombardije wist hij afgelopen weekend dertiende te worden. Mogelijk wordt hij dus overgeheveld van de Giro- naar de Tourploeg.

Team Ineos wacht met definitieve selectie

VeloNews meldde gisteren al dat Team Ineos meer tijd neemt om de definitieve selectie van de Tour de France te presenteren. Het plan was om na het Critérium du Dauphiné het achttal bekend te maken, maar verwacht wordt dat pas begin volgende week de laatste knopen worden doorgehakt. Naast de nieuwe twijfels rondom Bernal is ook een mogelijke niet-selectie van Chris Froome het gesprek van de dag.