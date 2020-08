La Gazzetta: Chris Froome is nog niet zeker van Tourselectie woensdag 5 augustus 2020 om 16:59

Naar het zich laat aanzien moet Chris Froome zich nog bewijzen voor zijn plekje in de selectie van Team Ineos voor de Tour de France. Volgens La Gazzetta dello Sport zijn zeven namen al zeker, in tegenstelling tot de viervoudige eindwinnaar.

Volgens de Italiaanse sportkrant staan titelverdediger Egan Bernal, eindwinnaar in 2018 Geraint Thomas, Michał Kwiatkowski, Pavel Sivakov, Luke Rowe, Jonathan Castroviejo en Dylan van Baarle op 29 augustus zeker aan de Tourstart in Nice. Zeven plaatsen in de selectie zijn daarmee ingevuld, waardoor nog een plek vacant is. Daar komen naar verluidt naast Froome ook Tao Geoghegan Hart en Andrey Amador voor in aanmerking.