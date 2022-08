Mountainbiker Rab Wardell (37) overlijdt twee dagen na behalen Schotse titel

Rab Wardell is overleden. De mountainbiker, die afgelopen zondag nog Schots kampioen werd, kreeg in de nacht van maandag op dinsdag een harstilstand. Wardell werd 37 jaar.

Wardell pakte afgelopen zondag, in Kirroughtree Forest, zijn eerste nationale titel tussen de eliterenners. Bij de junioren en beloften was hij in het verleden wel al kampioen van zijn land geworden. “Het heeft een paar jaar geduurd, maar ik kan nu de Senior Cross Country-titel toevoegen aan die van bij de junioren en de beloften, titels die ik bijna twee decennia terug pakte. In alle eerlijkheid: het was een schokkende race voor mij, met drie lekke banden. Maar ik ben ontzettend blij dat ik de overwinning heb kunnen pakken”, schreef Wardell maandag nog op Instagram.

Katie Archibald, meervoudig olympisch kampioene op de baan en de echtgenote van Wardell, sliep naast haar levensgezel toen het drama plaatsvond. Op Instagram deelt ze haar verhaal. “Ik snap nog steeds niet wat er gebeurd is, ik weet nog steeds niet of dit echt is. Waarom is hij nu van ons afgenomen, zo gezond en gelukkig”, vraagt Archibald zich af.

“Terwijl we in bed lagen, kreeg hij een harstilstand. Ik probeerde en probeerde, en de hulpdiensten waren er binnen enkele minuten. Maar zijn hart was gestopt en ze konden hem niet terugbrengen. Mijn hart stopte ook. Ik hou zoveel van hem en heb hem hier nodig bij me. Ik heb hem zo erg nodig, maar hij is weg. Ik kan de pijn niet beschrijven.”