Raymond Kerckhoffs • zondag 10 december 2023 om 20:03

‘BORA hansgrohe wil voor Cian Uijtdebroeks afkoopsom van circa 1 miljoen euro’

BORA hansgrohe wil een afkoopsom voor het nog doorlopende contract van Cian Uijtdebroeks van circa 1 miljoen euro hebben. Dat hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. Vanuit de zijde van Visma | Lease a Bike zou ‘onverplicht en vanuit collegialiteit’ een jaarsalaris als vergoeding aan de Duitse ploeg zijn aangeboden, zo weet een insider ons te vertellen. “BORA hansgrohe wil nu echter bijna een tienvoud van zijn jaarsalaris ontvangen.”

Zaterdag maakte Visma | Lease a Bike bekend dat het Cian Uijtdebroeks voor de komende vier jaar heeft vastgelegd. Het bericht was amper verzonden of 88 minuten later BORA hansgrohe meldde dat het de talentvolle Belg, die als achtste in de afgelopen editie van de Vuelta a España eindigde, niet laat vertrekken en aan zijn contract houdt. Daarmee was er een rel geboren.

Opmerkelijk is dat BORA hansgrohe een aantal weken geleden Primoz Roglic van de Nederlandse ploeg overnam, terwijl de Sloveen nog een doorlopend contract bij Jumbo-Visma had. De afkoopsom van Roglic zou rond de 3 miljoen euro liggen. Een direct betrokkene van die transfer laat WielerFlits echter weten dat Roglic zelf een deal met Jumbo-Visma heeft gesloten om bij de ploeg van teammanager Richard Plugge weg te kunnen. De afkoopsom zou dus niet direct door BORA hansgrohe zijn betaald.

Op eenzelfde manier denkt Uijtdebroeks nu bij BORA hansgrohe weg te komen. Dit is dus niet op de chique manier wanneer er een gezamenlijk akkoord wordt gevonden tussen alle drie de partijen: de oude ploeg, het nieuwe team en de renner zelf. Dan is er dus sprake van een transfersom (of noem het afkoopsom) die de nieuwe ploeg rechtstreeks aan het oude team van de betreffende renner betaalt.

Op 1 december jl. zou het management van Cian Uijtdebroeks het doorlopende contract bij BORA hansgrohe hebben opgezegd. Het 20-jarige Waalse talent had nog een doorlopend contract tot eind 2024 bij de ploeg die zichzelf omschrijft als de ‘Band of Brothers’. In dit geval moet de ‘vertrekkende’ renner het nog te ontvangen loon voor de resterende duur van zijn contract aan zijn oude ploeg betalen. Het nieuwe team neemt dit bedrag dan vaak voor haar rekening.

Volgens het managementbureau AEJ Allsports heeft Uijtdebroeks op deze manier op 1 december zijn contract met BORA hansgrohe verbroken en is de UCI hiervan op de hoogte gesteld.

Patrick Lefevere, teammanager van Soudal Quick-Step, geeft op social media aan dat een dergelijke eenzijdige overgang niet zou kunnen: “De UCI moet zich aan haar eigen regels houden. Alleen als drie partijen het eens zijn kan er een transfer plaatsvinden met toestemming van de UCI.”

BORA hansgrohe spreekt de transfer zaterdagavond in een kort statement tegen: “Cian Uijtdebroeks is en blijft in dienst van BORA hansgrohe, ook in het komende seizoen 2024. Hij is contractueel met ons verbonden tot 31 december 2024.”

WielerFlits heeft Ralph Denk, teammanager van BORA hansgrohe, benaderd of het klopt dat er een afkoopsom van circa 1 miljoen euro voor Uijtdebroeks wordt gevraagd. Hierop hebben we tot dusver nog geen antwoord ontvangen.